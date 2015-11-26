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Megadeth

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11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH
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|||| 11 авг 2021

JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH



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MEGADETH сообщили о том, что воспользуются услугами JAMES LOMENZO в рамках "The Metal Tour Of The Year".

MEGADETH Recruits Bassist JAMES LOMENZO For Upcoming Tour



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Rutger


11 авг 2021, 20:27		Телефон отобрать!

гладиатор


11 авг 2021, 21:36		Какой сюрприз) Берите уже на постоянку! Ну как постоянку - года два -три)

Pennywise


11 авг 2021, 22:05		До первой дрочки на вебку...

overgrin


11 авг 2021, 22:21		басист хороший.......только группа.......говно :-)
стойте...или Гавно ....неееет
( :-) :-) :-) как в то фильме -Господину Кардиналу...кор...кор...кар - Да нуууууу-Его Высоко Преосвященству)

father


11 авг 2021, 22:24		О, ну отлично же

Saxon9


12 авг 2021, 03:25		"Угадай басиста MEGADETH ...в новом видео за 300!"
"А басс-то не настоящий!" Дык эта была шютка? Кап-кап-кап... Капают кап-кап,
Капают прямо на копье.

Nepalcev


12 авг 2021, 08:40		Saxon9,
Тут пока новость о том, кто поедет в тур, а не о том, кто участвовал в студийной работе.
Вероятно, это разные люди.

Nepalcev


12 авг 2021, 08:59		"Лидер MEGADETH Дэйв Мастейн прокомментировал: "Я рад сообщить, что бывший басист и выпускник MEGADETH Джеймс ЛоМенцо любезно принял участие в "The Metal Tour Of The Year". Репетиции тура только начались, и мы не можем дождаться, когда начнем сокрушать Северную Америку".

ЛоМенцо добавил: "Я очень рад воссоединиться с MEGADETH для предстоящего "The Metal Tour Of The Year". Нет лучших фанатов, чем фанаты MEGADETH, я не могу дождаться, когда выйду туда и нарежу немного музыки MEGADETH со всеми вами".

Мастейн еще не раскрыл, кто играл на басу на новом альбоме MEGADETH после того, как треки Дэвида Эллефсона были удалены с пластинки после его увольнения из группы в конце мая."

olly71


12 авг 2021, 08:59		Nepalcev Ну хоть один нормальный пост за всю тему . Разумеется на альбоме записывался другой басист . Возможно по старой памяти тот же Джимми Слоас раз уж Мастейн пошёл по бывшим ну или другой профессиональный студийник. У Ломензо есть 90% шанс стать постоянным басистом в группе тем более что он там уже был 4 года и даже пару альбомов записал и претензий к нему не было. Сейчас в турне Мастейн посмотрит не растерял ли он за 11 лет отсутствия свой музыкальный опыт и комфортно ли группе сним чисто по человечески быть вместе . Если и то и то совпадёт то после турне обьявят о его назначении на постоянку. Ломензо это прекрасно понимает и будет стараться так как последнее время он был без работы а тут хороший и постоянный заработок . А учитывая что человек он тихий и неконфликтный то всё может срастись.


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