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Megadeth

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2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

27 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»

25 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

23 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

22 май 2020 : 		 Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH

20 май 2020 : 		 Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH

17 май 2020 : 		 DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH

16 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»

13 май 2020 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

8 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH записывает вокал
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|||| 2 авг 2020

Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS



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Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS на композицию “Sweating Bullets” с выступления, состоявшегося 16.12.2016 в Saint Vitus Bar, Бруклин, Нью-Йорк, доступно для просмотра ниже.

VIC AND THE RATTLEHEADS aka MEGADETH Perform "Sweating Bullets" At Secret Show In 2016; Official Video Streaming



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