Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a



В новом интервью с Эндрю ДиСекко из Vinyl Writer Music гитарист MEGADETH Kiko Loureiro рассказал о том, что на последнем альбоме "The Sick, The Dying... And The Dead!" он участвовал в сочинении песен больше, чем на первом альбоме MEGADETH 2016 года "Dystopia":



«Во время работы над "Dystopia" я был новичком в группе — я был в ней всего пять дней. Я познакомился с Dave'ом [Mustaine'ом, лидером MEGADETH], а затем, примерно через неделю, я уже был в студии, разучивал партии и был открыт для предложений. Так что для меня было важно сообща работать с DAve'ом на "Dystopia" и заслужить репутацию. И теперь, после стольких лет, когда я лучше понимаю MEGADETH, не только Dave'a, который во мне более уверен, но и понимаю фэнов, группу, каталог, играю песни... Как поклонник металла я знаю MEGADETH, но, конечно, после четырёх или пяти лет выступлений в разных странах, когда ты видишь лица фэнов и их реакцию, исполняя песни 80-х и 90-х, ты лучше понимаешь группу. Поэтому, когда ты приносишь идеи, ты знаешь: "Хорошо, это подойдёт. Это MEGADETH. Я знаю, что то, что я предлагаю, всё ещё имеет отношение к MEGADETH". Я думаю, Дэйв почувствовал: "Я в безопасности с этими ребятами". Так что я всегда приносил идеи и делал предложения — не только по идеям, которые я приносил, но и по его песням и гитарным партиям. Никакого страха, понимаете? Я думаю, что создание творческой атмосферы — это словно ощущение того, что ты находишься в безопасном месте, потому что ты можешь предложить идею, которая не очень хороша, которая отстойна, но вполне нормально, когда тебе отвечают: "Нет, это не подходит". Это должно быть в порядке вещей, и тогда надо пробовать ещё и предлагать что-то другое. И наоборот — человек, который рассматривает эту идею, должен быть готов сказать: "Хорошо..." Может быть, ему не очень нравится идея, но он может сказать: "Хорошо, давайте попробуем". Так что это работает в обе стороны, верно? Мы должны быть открыты для ответов "нет", а другой человек должен быть открыт для того, чтобы попробовать идею, даже если на первый взгляд она не так уж хороша.



Думаю, я понимаю Dave'a. Иногда — это трудно объяснить — он творчески смотрит на вещи. Он предлагает рассмотреть элементы, о которых вы не имеете ни малейшего представления: это могут быть цвета, может быть старый фильм, может быть саундтрек к чему-то, чего я не знаю, старое телешоу — всё в таком духе. А потом, когда вы слушаете тему старого телешоу, она никак не связана с тем, что представляет собой рифф. Но там есть что-то, что его напоминает. Поэтому нужно дать время, чтобы понять, о чём думает человек. Иногда это просто чувство: "Я хочу что-то похожее на вступление из старого телешоу 60-х годов". Тогда ты говоришь: "Давайте послушаем это. Давайте двинемся в этом направлении". Затем, я думаю, поскольку у меня есть опыт работы с другими композиторами и опыт сочинения своих песен, я знаю это. Поэтому я понимаю, к чему он клонит, так что, думаю, Дэйв чувствует себя в безопасности, высказывая вслух эти безумные идеи. Это творческий процесс, и каждый волен привносить свои идеи. А Dirk [Verbeuren, барабаны], думаю, почувствовал: "Знаете что? Я тоже могу предложить несколько идей, потому что это классная атмосфера". Так что в процессе работы [Dirk] придумал несколько риффов — потому что он играет на гитаре — а затем Dave помог ему добиться того, чего он хочет, потому что владеет определёнными гитарными приёмами. Так что потом мы играем это и говорим: "Мы можем доработать твою идею". То же самое происходит, когда мы предлагаем барабанный ритм, а Dirk играет что-то в сто раз лучше, но исходя из того, что мы предлагаем. Так что это взаимное сотрудничество».







