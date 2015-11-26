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Megadeth

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Какой из альбомов MEGADETH любит басист: "Risk" или "Super Collider"?



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В недавнем интервью у басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, какой альбом ему больше импонирует: "Super Collider" или "Risk", на что он ответил:

«Забавно, но песни с "Risk" отлично звучат в акустике — там всё очень просто. Что касается "Super Collider", то там много тяжёлого материала. И это определённо куда более тяжёлая пластинка.

Думаю, что в случае с "Super Collider" все вводные и прочее — именно они породили столь полярные мнения у фанатов. Если бы мы пошли стандартным путём, представили бы сначала тяжёлый трек, а потом полегче, то есть сначала "Kingmaker", а затем уже "Super Collider", то этот альбом был бы принят совершенно по-другому. Потому что первые впечатления прочно врезаются в память.

Были завышенные ожидания — MEGADETH играли в "большой четвёрке"; мы занимались этими серьёзными вещами, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX; мы снова на вершине, как настоящая трэш-группа; а затем внезапно следующая песня, которую люди слышат от нас, — это трек "Super Collider". Это было типа: "Вау! Что случилось?" И "Super Collider" — прекрасная песня, если бы это была вторая песня, которую вы услышали. Но выпустить "Kingmaker" первой дало бы возможность создать совсем иное впечатление. Удивительно, как можно исказить общественное мнение тем, что видишь и слышишь в первую очередь.

Я думаю, что на "Super Collider" много тяжёлых треков, на нём много достаточно сокрушительного материала. Так что я, вероятно, больше поклонник альбома "Super Collider". Когда я слышу это сейчас, я вспоминаю что-то из серии: "На нём были какие-то чертовски сокрушительные вещи"».



Which MEGADETH Album Does DAVID ELLEFSON Like Better:




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ВоваУпоров


19 фев 2019, 15:17		Только Дристопия!

Metalurg79


19 фев 2019, 15:56		Risk конечно же!

Aerosmith


19 фев 2019, 16:38		Risk очень мелодичный альбом и на тот момент стал вполне логичным продолжением Cryptic Writings. Просто не готовы были к нему на тот момент. По себе сужу - не смог я тогда Risk оценить.


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