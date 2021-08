сегодня



MEGADETH выходят на WAX Blockchain



MEGADETH появятся на блокчейне Wax. Будут доступны два эксклюзивных набора карт NFT: набор All Access (всего 1 500 штук) и набор General Admission (всего 2 500 штук).



Основанные на произведениях искусства, созданных за последние 20 с лишним лет существования Cyber Army и переосмысленные для блокчейна Wax, MEGADETH Series 1 NFTs устанавливают совершенно новый стандарт для коллекционных предметов MEGADETH. Оба набора поступят в продажу для широкой публики в пятницу, 27 августа, в 10 утра PDT, и будут доступны для покупки всего 72 часа, или пока имеются в наличии.



Карточные наборы будут переданы после завершения сделки, и их можно будет открыть, начиная с понедельника, 30 августа, в 12 часов дня по PDT. Участники Cyber Army получат эксклюзивный предпродажный доступ к ограниченному количеству пакетов карт All Access и General Admission, которые можно будет приобрести, начиная с 26 августа в 12 часов дня по PDT. Для всех покупок потребуется кредитная карта или PayPal и кошелёк Wax.



All Access Pack ($125): В пакет карт All Access NFT, который будет продан тиражом всего 1 500 штук, входят полные наборы из 10 коллекционных крафт-карт, набор из четырёх редких крафт-карт, одна коллекционная NFT-карта Challenge Craftable и одна эксклюзивная физическая памятная монета Collector Challenge Coin, которая будет отчеканена только один раз.



General Admission Pack ($10): Будет выпущено только 2500 карт из набора General Admission, в который входят пять предварительно сделанных крафт-карт.











