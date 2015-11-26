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Megadeth

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MEGADETH выходят на WAX Blockchain



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MEGADETH появятся на блокчейне Wax. Будут доступны два эксклюзивных набора карт NFT: набор All Access (всего 1 500 штук) и набор General Admission (всего 2 500 штук).

Основанные на произведениях искусства, созданных за последние 20 с лишним лет существования Cyber Army и переосмысленные для блокчейна Wax, MEGADETH Series 1 NFTs устанавливают совершенно новый стандарт для коллекционных предметов MEGADETH. Оба набора поступят в продажу для широкой публики в пятницу, 27 августа, в 10 утра PDT, и будут доступны для покупки всего 72 часа, или пока имеются в наличии.

Карточные наборы будут переданы после завершения сделки, и их можно будет открыть, начиная с понедельника, 30 августа, в 12 часов дня по PDT. Участники Cyber Army получат эксклюзивный предпродажный доступ к ограниченному количеству пакетов карт All Access и General Admission, которые можно будет приобрести, начиная с 26 августа в 12 часов дня по PDT. Для всех покупок потребуется кредитная карта или PayPal и кошелёк Wax.

All Access Pack ($125): В пакет карт All Access NFT, который будет продан тиражом всего 1 500 штук, входят полные наборы из 10 коллекционных крафт-карт, набор из четырёх редких крафт-карт, одна коллекционная NFT-карта Challenge Craftable и одна эксклюзивная физическая памятная монета Collector Challenge Coin, которая будет отчеканена только один раз.

General Admission Pack ($10): Будет выпущено только 2500 карт из набора General Admission, в который входят пять предварительно сделанных крафт-карт.

MEGADETH Is Coming To WAX Blockchain




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


26 авг 2021, 10:28		Может они еще конструктор лего выпустят?


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