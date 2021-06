сегодня



Новый релиз MEGADETH выйдет летом



Двадцатого августа Cleopatra / Purple Pyramid на CD и виниле выпустят новый концертный релиз MEGADETH "Unplugged In Boston", ранее доступный только для участников Megafanclub.



Трек-лист:



"Dread And The Fugitive Mind"

"Trust"

"Time: The Beginning"

"Use The Man"

"Holy Wars... The Punishment Due" (Excerpt)

"Almost Honest"

"Promises"

"She-Wolf"

"Moto Psycho"

"Symphony Of Destruction"







+0 -1



( 8 ) просмотров: 1921