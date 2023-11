сегодня



MEGADETH смогут и без Kiko



Лидер MEGADETH DAVE MUSTAINE опубликовал следующее сообщение:



«Привет, Droogies, на прошлой неделе мне позвонил мой партнер, Kiko Loureiro, и мы немного поговорили. Я спросил его, как обстоят дела с решением важных вопросов, из-за которых он не участвовал в нашем предыдущем туре, что было необходимо ему для того, чтобы побыть со своей семьей.



Сейчас я хочу рассказать вам о том, чем поделился со мной Kiko. Но прежде я хочу, чтобы вы знали, что я люблю, уважаю и полностью поддерживаю его решение. Он подчеркнул свою любовь ко мне, MEGADETH и всем вам, нашим поклонникам.



Напомню, что в августе Kiko был вынужден покинуть турне, чтобы заняться очень важными и личными семейными делами. Когда я сказал ему, что он должен уехать, чтобы позаботиться о своей семье, он был обеспокоен, но был благодарен. Он согласился, но все равно беспокоился о нас — фанатах и MEGADETH. Я сказал ему тогда: "Давай! Kiko, ты никогда не сможешь вернуть это время, проведенное с семьей, я знаю это на собственном опыте... Я сам заплатил за это высокую цену". В конце концов, он согласился.



Kiko — профессионал высочайшего класса, маэстро — и он не хотел причинить вреда ни мне, ни MEGADETH. Мы придумали, как найти ему замену на это время, и тогда он представил и обучил Teemu Mäntysaari, чтобы тот заменил его. Вначале предполагалось, что он будет работать только до первой недели октября 2023 года. Однако все редко складывается так, как запланировано.



Турне 2023 года закончилось, и оно было долгим и трудным. Прошлый год был очень насыщенным, и, судя по всему, 2024-й будет еще более насыщенным, поскольку большая часть его придется провести в разъездах. У нас было много разговоров с Kiko по этому поводу, и все они были очень позитивными. Kiko будет находиться в длительном отпуске в связи с нашими серьезными гастрольными обязательствами в следующем году, и мы продолжим двигаться вперед с Teemu Mäntysaari в качестве гитариста MEGADETH.



Я хотел бы поблагодарить Kiko за его преданность и упорный труд в течение последних 9 лет, который помог нам получить "Грэмми" за альбом "Dystopia" и дополнительные награды, которые мы получили за последнюю пластинку "The Sick... The Dying... And The Dead". Я не смог бы сделать этого без Kiko Loureiro.



Мы надеемся, что все вы поддержите Kiko в его дальнейших начинаниях, и мы хотим увидеть вас в следующем году на "Killing Road". У нас есть потрясающие планы, которыми мы поделимся со всеми вами в нашем следующем информационном выпуске».







