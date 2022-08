22 авг 2022



MEGADETH открыли тур



Выступлением 19 августа в Style Resorts Amphitheater, Ridgefield, Washington, MEGADETH открыли американский тур на разогреве у FIVE FINGER DEATH PUNCH:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Sweating Bullets

04. Dystopia

05. Trust

06. Tornado Of Souls

07. Symphony Of Destruction

08. Peace Sells

09. Holy Wars... The Punishment Due















