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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Megadeth

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22 авг 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

20 авг 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

18 авг 2022 : 		 MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST

18 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»

12 авг 2022 : 		 Новая песня MEGADETH

4 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах

22 июл 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

10 июл 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

7 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST

6 июл 2022 : 		 MEGADETH о концертах в Европе

3 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах

1 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

28 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»

24 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о David'e

24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

1 июн 2022 : 		 Старый член вернулся в MEGADETH

10 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

10 май 2022 : 		 MEGADETH на USS Lexington

5 май 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»

3 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH
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|||| 22 авг 2022

MEGADETH открыли тур



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Выступлением 19 августа в Style Resorts Amphitheater, Ridgefield, Washington, MEGADETH открыли американский тур на разогреве у FIVE FINGER DEATH PUNCH:

01. Hangar 18
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Sweating Bullets
04. Dystopia
05. Trust
06. Tornado Of Souls
07. Symphony Of Destruction
08. Peace Sells
09. Holy Wars... The Punishment Due








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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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22 авг 2022
Atheist666
Мега на разогреве?
Like!2
22 авг 2022
Alias
Как это на разогреве? Стыдоба! Собственно, вот нынешний уровень Меги, как бы там преподобный Мастейн не распинался по поводу самого замечательного состава и лучшего перелучшего материала. Как жаль! ((((
Like!2
22 авг 2022
R
Rutger
Вы не понимаете. Это другое. Мегадет расширяет аудиторию!
Like!2
22 авг 2022
R
R0ck_N_R0lla
странно, что не у зе Ху. пополнили бы ряды своих фанатов парочкой бурятов и монголов. пиздос, человек, который выгнал на мороз весь состав Метлы греет вот эту хуергу
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22 авг 2022
Klawd Air
R0ck_N_R0lla, зе Ху, это легендарные британцы и у них на разогреве играть почëтно каждому. А монгольские чуваки просто Ху. Пожалуйста от кэпа.:)
Like!1
22 авг 2022
ElectricRetard
Dread And The Fugitive Mind? Ого.
*довольно кивает*
22 авг 2022
M
Moomrick
Ну да... пусть группа давно уже не вызывает интереса, но на разогреве вот у этого?!...
  Dislike!1
22 авг 2022
rassol
Как старый поклонник Меги, дичайше смеюсь над нынешним статусом коллектива.
Like!1
22 авг 2022
R
Running_Wild
Может наоборот? Как это они на разогреве у каких-то ноунеймов. Надо же так опуститься.
  Dislike!1
22 авг 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
Running_Wild, про "каких-то ноунеймов" шутка хороша)
Like!1
22 авг 2022
gravitgroove
Ой, да Megadeth никогда не были суперфлагманом, ну и Элефсон, еще будучи в составе, все пояснил. Это не в первый раз, когда они греют более молодых.
23 авг 2022
P
Petrovich Sexyy
Забавляет удивление многих пользователей. Меня самого "то", у чего они на разогреве не впечатляет. Но то что "это" многократно популярнее нынешней Меги тупо медицинский факт.

просмотров: 1064

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