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Megadeth

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27 сен 2018 : 		 MEGADETH запускают собственный круиз

20 сен 2018 : 		 MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии

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24 авг 2018 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

16 авг 2018 : 		 Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой

14 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»

26 июл 2018 : 		 Лидер MEGADETH снизил цену на дом

27 июн 2018 : 		 Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH

25 июн 2018 : 		 MEGADETH посвятили песню Винни Полу

19 июн 2018 : 		 Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4

14 июн 2018 : 		 MEGADETH впервые за 17 лет сыграли "The Conjuring"
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Трек-лист компиляции MEGADETH



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Двадцать второго марта в честь тридцатипятилетия с момента старта творческой деятельности, группа MEGADETH выпустит тридцатипятитрековый сборник "Warheads On Foreheads", который будет доступен в виде тройного диска или комплекта из четырех винилов. Лимитированная версия на серебряном виниле будет доступна только на официальном сайте группыю

«35 лет назад я выбрал название MEGADETH для своей группы и считаю, что эти песни самое эффектное оружие в богатом арсенале коллектива. "Warheads On Foreheads" — это американский военный термин эффективности наводки. Вся мысль в том, чтобы использовать правильный инструмент для работа и эти треки созданы для максимального разрушения (или максимальной мощности или чего-то еще!)» — говорит лидер группы, Dave Mustaine.

Трек-лист:

Disc 1

01. Rattlehead

02. Mechanix

03. Killing Is My Business…And Business Is Good!

04. The Conjuring

05. Wake Up Dead

06. Devils Island

07. Good Mourning / Black Friday

08. Set The World Afire

09. In My Darkest Hour

10. Holy Wars…The Punishment Due


Disc 2

01. Hangar 18

02. Tornado Of Souls

03. Rust In Peace…Polaris

04. Five Magics

05. Take No Prisoners

06. Skin O' My Teeth

07. Angry Again

08. Symphony Of Destruction

09. Sweating Bullets

10. A Tout Le Monde

11. Train Of Consequences

12. Reckoning Day


Disc 3

01. Trust

02. She-Wolf

03. Wanderlust

04. Dread and the Fugitive Mind

05. Blackmail The Universe

06. Washington Is Next!

07. Head Crusher

08. Public Enemy No. 1

09. Kingmaker

10. The Threat Is Real

11. Poisonous Shadows

12. Death From Within

13. Dystopia



MEGADETH: Complete




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