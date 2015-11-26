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Трек-лист компиляции MEGADETH



Двадцать второго марта в честь тридцатипятилетия с момента старта творческой деятельности, группа MEGADETH выпустит тридцатипятитрековый сборник "Warheads On Foreheads", который будет доступен в виде тройного диска или комплекта из четырех винилов. Лимитированная версия на серебряном виниле будет доступна только на официальном сайте группыю



«35 лет назад я выбрал название MEGADETH для своей группы и считаю, что эти песни самое эффектное оружие в богатом арсенале коллектива. "Warheads On Foreheads" — это американский военный термин эффективности наводки. Вся мысль в том, чтобы использовать правильный инструмент для работа и эти треки созданы для максимального разрушения (или максимальной мощности или чего-то еще!)» — говорит лидер группы, Dave Mustaine.



Трек-лист:



Disc 1



01. Rattlehead



02. Mechanix



03. Killing Is My Business…And Business Is Good!



04. The Conjuring



05. Wake Up Dead



06. Devils Island



07. Good Mourning / Black Friday



08. Set The World Afire



09. In My Darkest Hour



10. Holy Wars…The Punishment Due





Disc 2



01. Hangar 18



02. Tornado Of Souls



03. Rust In Peace…Polaris



04. Five Magics



05. Take No Prisoners



06. Skin O' My Teeth



07. Angry Again



08. Symphony Of Destruction



09. Sweating Bullets



10. A Tout Le Monde



11. Train Of Consequences



12. Reckoning Day





Disc 3



01. Trust



02. She-Wolf



03. Wanderlust



04. Dread and the Fugitive Mind



05. Blackmail The Universe



06. Washington Is Next!



07. Head Crusher



08. Public Enemy No. 1



09. Kingmaker



10. The Threat Is Real



11. Poisonous Shadows



12. Death From Within



13. Dystopia















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