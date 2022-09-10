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Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать



В новом интервью Лу Брутусу из HardDrive Radio бразильскому гитаристу Kiko Loureiro задали вопрос о том, стало ли для него присоединение к MEGADETH в 2015 году серьёзным изменением в жизни, на что он ответил:



«Да. Да, я бы так сказал. Хотя когда ты приходишь в группу, ты не знаешь, чего ожидать. Это легендарная группа. А потом я оказался в студии, так что подумал: "Мне нужно узнать эти идеи. Мне нужно выучить эти партии. Мне нужно лучше понять, кто здесь кто" — продюсер, владелец студии. И я много разговаривал с Dave'ом [Mustaine'ом, лидером MEGADETH], а Chris Adler [тогдашний барабанщик LAMB OF GOD, игравший на альбоме MEGADETH 2016 года "Dystopia"] уже находился там и репетировал партии ударных. Так что в тот момент уже много чего происходило. Поэтому я не особо задумывался на тему: "Моя жизнь изменится" или что-то в этом роде. Я больше думал в таком ключе: "Ладно, давайте начнём работать".



Я пытался понять динамику, чтобы как можно скорее привнести свою музыкальность, свои идеи, не сильно вмешиваясь... Понять концепцию группы, потому что я знал, что у MEGADETH есть фанаты, как вы знаете, и со стороны. Я помню, что первым делом купил биографию Dave'a, чтобы знать всё о его личной жизни. Потому что создание музыки — это в некотором смысле очень интимное занятие — люди делятся своими идеями. Ты должен чувствовать, что можешь свободно делиться своими идеями. Ты не должен чувствовать себя самозванцем, ты не должен чувствовать, что тебе здесь не место. Ты должен ощущать, что заслуживаешь находиться там. Теперь это твоё место, и ты должен чувствовать себя свободно, чтобы высказывать свои идеи, даже если они отстойные. Так что это очень трудно — быть уверенным в общении с незнакомцами, чужаками в каком-то смысле. Поэтому я много думал о таких вещах, когда находился в студии, потому что это было довольно сложно. Это замечательно, но если я не справился, записывая "Dystopia", и не выкладываюсь по полной, то без этого не обойтись».







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