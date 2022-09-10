Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 34
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Новое видео MEGADETH 12
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новая песня OZZY OSBOURNE 10
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
*Новый сингл DORO 8
*Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили 8
*Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 34
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Новое видео MEGADETH 12
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



10 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать

9 сен 2022 : 		 Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?

8 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет материал MEGADETH

8 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

7 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Все обожают James'a LoMenzo»

5 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом

2 сен 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

1 сен 2022 : 		 Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

31 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни

30 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»

29 авг 2022 : 		 MEGADETH получили золото и платину

26 авг 2022 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

23 авг 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома

22 авг 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

20 авг 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

18 авг 2022 : 		 MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST

18 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»

12 авг 2022 : 		 Новая песня MEGADETH

4 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах

22 июл 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

10 июл 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

7 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST

6 июл 2022 : 		 MEGADETH о концертах в Европе

3 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах

1 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать



zoom
В новом интервью Лу Брутусу из HardDrive Radio бразильскому гитаристу Kiko Loureiro задали вопрос о том, стало ли для него присоединение к MEGADETH в 2015 году серьёзным изменением в жизни, на что он ответил:

«Да. Да, я бы так сказал. Хотя когда ты приходишь в группу, ты не знаешь, чего ожидать. Это легендарная группа. А потом я оказался в студии, так что подумал: "Мне нужно узнать эти идеи. Мне нужно выучить эти партии. Мне нужно лучше понять, кто здесь кто" — продюсер, владелец студии. И я много разговаривал с Dave'ом [Mustaine'ом, лидером MEGADETH], а Chris Adler [тогдашний барабанщик LAMB OF GOD, игравший на альбоме MEGADETH 2016 года "Dystopia"] уже находился там и репетировал партии ударных. Так что в тот момент уже много чего происходило. Поэтому я не особо задумывался на тему: "Моя жизнь изменится" или что-то в этом роде. Я больше думал в таком ключе: "Ладно, давайте начнём работать".

Я пытался понять динамику, чтобы как можно скорее привнести свою музыкальность, свои идеи, не сильно вмешиваясь... Понять концепцию группы, потому что я знал, что у MEGADETH есть фанаты, как вы знаете, и со стороны. Я помню, что первым делом купил биографию Dave'a, чтобы знать всё о его личной жизни. Потому что создание музыки — это в некотором смысле очень интимное занятие — люди делятся своими идеями. Ты должен чувствовать, что можешь свободно делиться своими идеями. Ты не должен чувствовать себя самозванцем, ты не должен чувствовать, что тебе здесь не место. Ты должен ощущать, что заслуживаешь находиться там. Теперь это твоё место, и ты должен чувствовать себя свободно, чтобы высказывать свои идеи, даже если они отстойные. Так что это очень трудно — быть уверенным в общении с незнакомцами, чужаками в каком-то смысле. Поэтому я много думал о таких вещах, когда находился в студии, потому что это было довольно сложно. Это замечательно, но если я не справился, записывая "Dystopia", и не выкладываюсь по полной, то без этого не обойтись».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 сен 2022
father
Интересно, Ломенцо смотрел домашнее видео Эллефсона, чтобы получше узнать человека, которого нужно будет заменить?
Like!5  Dislike!1
10 сен 2022
o
olly71
father, я если честно думал что ты постарше будешь . а ты ешё школо зелёное лет 15ти . ты ещё скажи что ни разу в жизни не дрочил .
  Dislike!3
10 сен 2022
father
olly71, ой как душно стало
10 сен 2022
WahrandPhain
olly71, просто дрочить и дрочить на камеру, после чего это видео становится достоянием общественности - немного разные вещи, не?

просмотров: 450

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом