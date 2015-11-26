1 ноя 2021



DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH



DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил, напрягает ли его факт, что на новом MEGADETH были переписаны его партии:



«Они сделали то, что сделали. Я не считаю, что они должны были это делать. Я просил их не делать этого. Но они сделали то, что сделали. Они выбрали этот путь».



По поводу того, вернётся ли он когда-нибудь в MEGADETH, если ему снова позвонит лидер MEGADETH Dave Mustaine, Ellefson ответил следующее:



«Послушайте, у меня нет — хотите верьте, хотите нет; возможно, людям будет трудно в это поверить — у меня нет никакой злобы ни к нему самому, ни к остальным участникам MEGADETH. Действительно нет».







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