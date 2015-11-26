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Megadeth

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1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

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29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

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16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

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25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

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12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH
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|||| 1 ноя 2021

DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH



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DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил, напрягает ли его факт, что на новом MEGADETH были переписаны его партии:

«Они сделали то, что сделали. Я не считаю, что они должны были это делать. Я просил их не делать этого. Но они сделали то, что сделали. Они выбрали этот путь».

По поводу того, вернётся ли он когда-нибудь в MEGADETH, если ему снова позвонит лидер MEGADETH Dave Mustaine, Ellefson ответил следующее:

«Послушайте, у меня нет — хотите верьте, хотите нет; возможно, людям будет трудно в это поверить — у меня нет никакой злобы ни к нему самому, ни к остальным участникам MEGADETH. Действительно нет».

DAVID ELLEFSON Asked MEGADETH Not To Remove His Bass Tracks From Upcoming Album





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Jack of Diamonds


1 ноя 2021, 23:06		Эллефсон не могет в бизнес? потом делюкс издание выпустят через 5 лет с его партиями на альбоме

xRReth


1 ноя 2021, 23:38		На трех винилах

Jack of Diamonds


2 ноя 2021, 01:59		на 12, оригинальный, смикшированный Стивеном Вилсоном и с партиями джуниора, а сам альбом будет двойным


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