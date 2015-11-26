Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 54
*Господа, а нам — очко! 41
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 31
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Вокалист PAPA ROACH: «Вагина моей жены... вот моя зависимост... 18
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



17 апр 2019 : 		 Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков

17 апр 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Раньше 2020 года альбома не ждите»

10 апр 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Marty был в группе дольше, чем хотел, а я его удерживал дольше, чем нужно»

9 апр 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Винил звучит как дерьмо»

4 апр 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Клифф Бёртон не оказал на меня влияние»

2 апр 2019 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый вечер»

29 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне не нравится, когда меня называют богом»

4 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу

19 фев 2019 : 		 Какой из альбомов MEGADETH любит басист: "Risk" или "Super Collider"?

12 фев 2019 : 		 Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»

6 фев 2019 : 		 Трейлер компиляции MEGADETH

4 фев 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми»

1 фев 2019 : 		 Лидер MEGADETH еще снизил цену на дом

31 янв 2019 : 		 Ник Менца исполняет "Holy Wars"

26 янв 2019 : 		 Трек-лист компиляции MEGADETH

16 янв 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»

13 янв 2019 : 		 Трейлер к биографии покойного барабанщика MEGADETH

12 янв 2019 : 		 Обложка нового сборника MEGADETH

10 янв 2019 : 		 Видео из тура басиста MEGADETH

6 янв 2019 : 		 MEGADETH готовят сюрприз

30 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме

19 дек 2018 : 		 MEGADETH зимой переиздают два альбома

18 дек 2018 : 		 Видео с выступления басиста MEGADETH

18 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми

6 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной

21 ноя 2018 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN
Показать далее
| - |
|||| 17 апр 2019

Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков



*
zoom
*
* *
Лидер MEGADETH Dave Mustaine прояснил свою позицию по однополым бракам, в противодействии которым его ранее обвиняли.

В феврале 2012 года в ходе интервью для программы "Seattle Sounds" на прямой вопрос журналиста о своём отношении к однополым бракам Mustaine ответил: «Ну, поскольку я-то не гей, легализацию подобных вещей поддержать не могу. Я христианин. Поэтому нет, не поддерживаю».

Теперь же, семь лет спустя, вопрос об отношении музыканта к однополым союзам снова всплыл во время интервью для радиостанции WSOU. На этот раз Dave, видимо вспоминая о том, как многочисленные гей-сообщества раскритиковали его предыдущие заявления по теме, пояснил:

«Это было простое радиошоу. Меня почему-то спрашивали не про музыку. И ведущий такой говорит: "А что ты думаешь о правах геев?" И я такой отвечаю: "Дружище, я чёткий гетеро. Я счастливо женат. Меня это вообще не касается, поэтому давай, задай вопрос о чём-то другом". И тут началось: "Так ты, значится, против!" И я такой: "Не было такого. Я просто гетеросексуален, у меня есть жена, я счастлив, у меня нормальная ориентация. Если я и против, то против только того, чтобы меня считали геем". Всё, больше я не сказал ни слова. И что из этого раздули? То, что я, якобы, ненавижу сексуальные меньшинства.

Я христианин, поэтому признать некоторые вещи мне мешает моя вера. Но я не собираюсь на основании этой веры проповедовать, чем должны заниматься другие люди. Я бы никогда не стал утверждать кто кого должен, или наоборот — не должен любить. Поэтому по общепринятым стандартам, видимо, я никакой не христианин, поскольку христиане, к примеру, должны быть ярыми противниками абортов. Но если мою дочку изнасилуют, если её жизнь будет подвергаться серьёзной опасности в случае сложной беременности, я буду обеими руками за аборт, за спасение жизни матери, а не её неродившегося дитя. В общем, всё очень сложно, и я порой спорю с самим собой по многим подобным вопросам.

Да и вообще, люди почему-то уверены, что знают меня, а на самом деле это вовсе не так. Мои слова постоянно выдирают из контекста и начинают появляться заголовки в духе: "Dave то" или "Dave это". Это совсем не круто, но такова нынешняя реальность социальных сетей».



DAVE MUSTAINE Clarifies His Comments About Gay Marriage:






Like!+2Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 8 )

LOR


17 апр 2019, 20:15		Да, толерантность она такая - кому хошь хребет через колено сломает. Через некоторое время (довольно быстро) Дэйв скажет, не то чтобы он "не против" (ишь, важный какой!), а вообще всегда был за.

гладиатор


17 апр 2019, 20:37		Так работают Окна Овертона. Печально это все((

Possessed


17 апр 2019, 21:30		Всё чётко разложил, и, главное - ни слова о Металлике.

nabastak_


17 апр 2019, 22:01		Всегда думал - геи ж они тоже люди, чо их вечно травят в инете... и геезащитников тоже.
Но стоит увидеть живого гея, в метро или магазине и сразу жуть замогильная накатывает.
Но я их видел-то всего несколько раз в жизни. Остальные наверное хорошо маскировались. А так , начитаешься новостей, кажется, они везде.

hansi_hrb


17 апр 2019, 22:05		ну ходят поцаны за руки держась, какая тут жуть. Вот когда смотришь как алкаши валяются под падиком со своими дамами это страшновато.

nabastak_


17 апр 2019, 22:13		Два гея - даже весело. А когда рядом стоит пассивный гей (активного-то хрен распознаешь) - кто-нибудь в женской кофте, с нежными глазами - вот тогда и страшно.
Как алкаши валяются под пэдиком со своими дамами - это вообще ахтунг.

Maestro86


17 апр 2019, 22:25		Все по делу сказано, а название статьи более похоже на вырванный контекст

StygianSaviour


17 апр 2019, 22:36		>кто-нибудь в женской кофте, с нежными глазами
Так то не пассивные геи, а глэмеры.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1533

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом