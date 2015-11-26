17 апр 2019



Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков



Лидер MEGADETH Dave Mustaine прояснил свою позицию по однополым бракам, в противодействии которым его ранее обвиняли.



В феврале 2012 года в ходе интервью для программы "Seattle Sounds" на прямой вопрос журналиста о своём отношении к однополым бракам Mustaine ответил: «Ну, поскольку я-то не гей, легализацию подобных вещей поддержать не могу. Я христианин. Поэтому нет, не поддерживаю».



Теперь же, семь лет спустя, вопрос об отношении музыканта к однополым союзам снова всплыл во время интервью для радиостанции WSOU. На этот раз Dave, видимо вспоминая о том, как многочисленные гей-сообщества раскритиковали его предыдущие заявления по теме, пояснил:



«Это было простое радиошоу. Меня почему-то спрашивали не про музыку. И ведущий такой говорит: "А что ты думаешь о правах геев?" И я такой отвечаю: "Дружище, я чёткий гетеро. Я счастливо женат. Меня это вообще не касается, поэтому давай, задай вопрос о чём-то другом". И тут началось: "Так ты, значится, против!" И я такой: "Не было такого. Я просто гетеросексуален, у меня есть жена, я счастлив, у меня нормальная ориентация. Если я и против, то против только того, чтобы меня считали геем". Всё, больше я не сказал ни слова. И что из этого раздули? То, что я, якобы, ненавижу сексуальные меньшинства.



Я христианин, поэтому признать некоторые вещи мне мешает моя вера. Но я не собираюсь на основании этой веры проповедовать, чем должны заниматься другие люди. Я бы никогда не стал утверждать кто кого должен, или наоборот — не должен любить. Поэтому по общепринятым стандартам, видимо, я никакой не христианин, поскольку христиане, к примеру, должны быть ярыми противниками абортов. Но если мою дочку изнасилуют, если её жизнь будет подвергаться серьёзной опасности в случае сложной беременности, я буду обеими руками за аборт, за спасение жизни матери, а не её неродившегося дитя. В общем, всё очень сложно, и я порой спорю с самим собой по многим подобным вопросам.



Да и вообще, люди почему-то уверены, что знают меня, а на самом деле это вовсе не так. Мои слова постоянно выдирают из контекста и начинают появляться заголовки в духе: "Dave то" или "Dave это". Это совсем не круто, но такова нынешняя реальность социальных сетей».



















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