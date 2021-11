22 ноя 2021



Новый альбом MEGADETH выйдет весной



По информации от лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a, которую он сообщил в рамках беседы с American Songwriter, новая пластинка "The Sick, The Dying And The Dead" запланирована к выпуску на весну этого года.







