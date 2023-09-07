Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 21
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником

6 сен 2023 : 		 Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH

3 сен 2023 : 		 Как лидер MEGADETH попал в танк

2 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken

1 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию

31 авг 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет

30 авг 2023 : 		 CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH

19 авг 2023 : 		 А у вас есть командир танка Dave Mustaine?

16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH

1 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»

31 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше

30 июл 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным

26 июл 2023 : 		 MEGADETH ловят призраков

24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MEGADETH выступили с временным участником



zoom
MEGADETH отыграли первое шоу с Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND) в Revel, Albuquerque, New Mexico:

01. Hangar 18
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Wake Up Dead
04. In My Darkest Hour
05. Sweating Bullets
06. Angry Again
07. We'll Be Back
08. The Conjuring
09. Dystopia
10. A Tout Le Monde
11. Trust
12. Tornado Of Souls
13. Symphony Of Destruction






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 сен 2023
M
Miwka
молодец, чё. норм
7 сен 2023
olly71
Ну то что фины самая музыкальная и самая трудолюбивая нация для меня не секрет . Для первого шоу отыграл очень хорошо. Уж не знаю сколько у него было времени что бы разучить весь концертный сэт. Не любдю последнее время бутлеги но тут посмотрел весь концерт . Замена удалась.... И сука какой голос у Рыжего как 25 лет назад ....
Like!2

просмотров: 647

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом