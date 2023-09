сегодня



MEGADETH выступили с временным участником



MEGADETH отыграли первое шоу с Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND) в Revel, Albuquerque, New Mexico:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Wake Up Dead

04. In My Darkest Hour

05. Sweating Bullets

06. Angry Again

07. We'll Be Back

08. The Conjuring

09. Dystopia

10. A Tout Le Monde

11. Trust

12. Tornado Of Souls

13. Symphony Of Destruction











