сегодня



Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры



Видео, в котором бывший барабанщик MEGADETH Ник Менца исполняет хит Нэнси Синатра "These Boots Are Made for Walkin'", доступно для просмотра ниже.











+0 -0



просмотров: 127