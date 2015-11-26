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*Новое видео AMORPHIS 63
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 42
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 39
*Новое видео ARCH ENEMY 31
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
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Megadeth

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17 дек 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры

9 дек 2021 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»

8 дек 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH уже почти

7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

3 дек 2021 : 		 Крипта от MEGADETH

26 ноя 2021 : 		 Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?

22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

12 ноя 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о любимых соляках

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»

26 окт 2021 : 		 У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH

23 окт 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1990 года

21 окт 2021 : 		 Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы

19 окт 2021 : 		 Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH

18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»

13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH
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Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры



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Видео, в котором бывший барабанщик MEGADETH Ник Менца исполняет хит Нэнси Синатра "These Boots Are Made for Walkin'", доступно для просмотра ниже.

NICK MENZA - Late MEGADETH Drummer Performs




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