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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»



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В рамках беседы с Consequence лидер MEGADETH у Dave Mustaine ответил на вопрос о том, как он относится к нынешнему составу с учётом всех изменений, которые выпали на долю коллектива за его карьеру:

«Их было не так уж много, если подумать о том, через что проходят некоторые из групп. Многие популярные коллективы проходят через смену состава, и иногда это вредит им. В других случаях это необходимо. Поэтому я стараюсь не обижаться на тех, кто играет в группах, когда у них возникают кадровые проблемы. Иногда у вас просто разные взгляды, а когда вы начинаете что-то делать, это очень похоже на брак, и вы хотите иметь одинаковое видение, но не всегда оно остаётся таким. Так что, по сравнению с некоторыми другими командами, у нас было несколько смен состава, но не так много, как у других. И тот состав, который у нас есть сейчас, я считаю волшебным.

Я могу сказать, что в любой момент времени у нас мог быть период, когда был более популярный человек на барабанах, более популярный человек на басу или более популярный человек на лид-гитаре. Но магия, под воздействием которой группа работает сейчас, совершенно иная. Я подразумеваю, что меня буквально завораживает, когда я делаю шаг назад от микрофона и вижу, как Kiko [Loureiro, нынешний гитарист MEGADETH] играет с Marty [Friedman'ом, бывшим гитаристом MEGADETH, который выступал с группой в Токио в феврале]. А James [LoMenzo, нынешний басист MEGADETH] порхает по сцене, как заправский волшебник, и, подойдя к микрофону, поёт не хуже меня — а то и лучше. А мы никогда не были группой, сильной в вокальном плане. Все бэк-вокалисты, которые у нас когда-либо были, всегда были людьми, которые в тот момент исполняли наименьшее количество партий, а если они вообще могли петь, они пели. И когда ты слышишь разницу между тем, кто действительно поёт, и тем, кто, как я, является... не знаю, за неимением лучшего термина, "вокалайзером" — благодаря этому я стал лучше петь. И это была одна из причин, по которой я слышал каждый вечер во время тура: "Чувак, ты действительно поёшь намного лучше". Когда мы встречались с нашими друзьями, которые приходили к нам в гости, они говорили: "Вот это да, Dave, ты отлично поёшь. Твой голос звучит великолепно". И мне хочется думать, что я не делаю ничего особенного. Но на самом деле твой голосовой аппарат — это такая же мышца, как и все остальные, и ты должен заботиться о ней.

Я должен быть осторожен, когда ем, пью или нахожусь рядом с курящими людьми. Это было одной из причин того, что из-за курения, выпивки и всего остального у некоторых людей появляется хриплый голос — как у Дженис Джоплин. А когда голос начинает очищаться, становится немного чище, и вы начинаете на самом деле слышать свой голос — у вас появляется выбор. Вы можете либо сказать: "Теперь я звучу как парень, который не умеет петь", и бросить курить, либо сказать: "Я могу справиться с этим, и я знаю, что могу двигаться маленькими шажками и сделать свой голос сильнее, а также позаботиться о своём здоровье".

Мне почти 62 года, и у меня есть несколько друзей моего возраста, которые выглядят как дерьмо. Я даже сомневаюсь, что они смогут провести с нами неделю в дороге из-за той нагрузки, которую мы испытываем. Но это не значит, что я их не люблю; я просто говорю о том, что, на мой взгляд, мы в дороге работаем на таком высоком уровне — именно в этом составе. И наше мировоззрение настолько совпадает, что когда мы заканчиваем играть, то каждый вечер в течение 90 минут мы словно занимались "тяжёлой металлической гимнастикой". Ты возвращаешься в гримёрку, остываешь и понимаешь: "Чувак, я только что выкачал четыре или пять миллиардов калорий, и я действительно хорошо работаю для своего жизненного пути, для своей игры, для своей карьеры".

MEGADETH существует уже очень давно, и многие группы, когда они становятся успешными и начинают входить в этот "легендарный статус", начинают немного успокаиваться. И я полагаю, что это происходит со многими группами, и это нельзя прикрыть модной кожаной курткой — если ты не в форме и выглядишь отвратительно, то ты не в форме и выглядишь отвратительно. Я считаю, что если ты собираешься заботиться о себе, то нужно делиться этим и говорить об этом. Я всегда говорил о своём здоровье и физической форме».




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17 июл 2023
o
oldcross
Да уж, "пением" исполнение Мастейна можно назвать чисто условно. Определённо, как гитарист и композитор он неплох, но вокалист для исполнения тяжмета никакой. Думаю, это немаловажная причина того, что его группа не могла конкурировать по популярности с "Металликой", вокальные данные Хэтфилда в которой намного сильнее.
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17 июл 2023
Nord61
"...подойдя к микрофону, поёт не хуже меня — а то и лучше..."

Какой скромник. Настолько искренен, что даже самому себе не в состоянии признаться, что петь не умел никогда (не считать же, в самом деле, "пением" его натужный сип, который не прокатил бы даже в кантри - не говоря о метале).
А нормального певца Дэйв не рекрутировал в группу из-за своего галактического ЧСВ (+ позже, рыжий, очевидно, сильно покусал Мальмстина).

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