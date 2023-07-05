сегодня



Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»



В новом интервью для The Travel Addict лидер MEGADETH Dave Mustaine вкратце рассказал о планах группы на оставшуюся часть 2023 года:



«Пока складывается ощущение, что нет ничего невозможного. Мы получили труднодостижимую премию "Грэмми", к которой так долго стремились. Это случилось, и это было по-настоящему захватывающе. Мы выполнили все условия нашей сделки по записи, издательской сделки. Всё. Я свободный агент, к счастью, очень известной группы, которая никому ничего не должна.



Сейчас весь мир принадлежит мне. Мы готовимся к поиску нового контракта на запись, нового издательского контракта, контракта на продажу товаров и всего остального. Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа. Новая метла по-новому метёт, верно? Итак, мы начали процесс, и я никогда ещё не был так счастлив.



Это забавно, потому что один из парней, которых я уволил, говорил "вперёд и вверх", и я могу сказать ему прямо сейчас: "в точку, детка, чёрт возьми"».







+1 -0



( 6 ) просмотров: 726

