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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 32
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Megadeth

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5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

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25 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"

21 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»

19 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»

14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

17 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом

16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

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3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде
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Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»



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В новом интервью для The Travel Addict лидер MEGADETH Dave Mustaine вкратце рассказал о планах группы на оставшуюся часть 2023 года:

«Пока складывается ощущение, что нет ничего невозможного. Мы получили труднодостижимую премию "Грэмми", к которой так долго стремились. Это случилось, и это было по-настоящему захватывающе. Мы выполнили все условия нашей сделки по записи, издательской сделки. Всё. Я свободный агент, к счастью, очень известной группы, которая никому ничего не должна.

Сейчас весь мир принадлежит мне. Мы готовимся к поиску нового контракта на запись, нового издательского контракта, контракта на продажу товаров и всего остального. Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа. Новая метла по-новому метёт, верно? Итак, мы начали процесс, и я никогда ещё не был так счастлив.

Это забавно, потому что один из парней, которых я уволил, говорил "вперёд и вверх", и я могу сказать ему прямо сейчас: "в точку, детка, чёрт возьми"».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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5 июл 2023
l
lord_vycrum
Вокалиста бы уже нанял, который петь может. Если еще даже в 2000-х можно было слушать живые выступления, то сейчас это нечленораздельное глухое мычание слушать без слез невозможно.
5 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Это он прочитал то, что Ларс ему на том автобусном билете написал фломастером?
5 июл 2023
Corpsegrinder04
Этот человек хотел избавить мир от говна...
5 июл 2023
R
R0ck_N_R0lla
как там было, "ты снял часовое видео, чтобы полить бывшего артиста говном, значит тоже самое ждет нынешних артистов потом"
5 июл 2023
n
nkatsy
Ни один из поклонников творчества не оставляет комментариев, под новостями про Megadeth.
Зато экспертов, которые "не любят" группу хоть отбавляй.
Почему просто не пройти мимо? :)

А новость хорошая.
Удачи рыжему!
5 июл 2023
bjorn667
"Новая метла"

просмотров: 726

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