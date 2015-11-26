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Megadeth

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11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

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30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

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14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

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2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

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25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

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18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

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15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

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Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»



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Басист MEGADETH David Ellefson в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идёт процесс работы над альбомом:

«Dave пишет вокал. И идёт работа над гитарами. Мы и Dirk'ом всё записали в мае и июне, потом записались Dave и Kiko, а теперь вокал, и так далее, далее, далее. Так что идём хорошо.

Мы планировали всё начать в марте, так что без дела провели всего пару месяцев. Мы готовы были приехать, Dave был готов нас собрать, и я тоже решился в конце мая. Нацепили маски — и вперёд.

Мы больше концентрировались на проведении "Metal Tour Of The Year" в этом году, но как только стало окончательно ясно, что ничего не будет, мы полностью ушли в работу над альбомом. Так что несмотря на то, что 2021-й пока не выглядит оптимистичным для туров, мы всё равно надеемся, что будет выпущено что-то новое. И это будет полноценный альбом, а не набор каких-то синглов — так что всегда рассматриваются варианты, когда стартовать с синглами и когда выпускать альбом, чтобы он появился перед туром. Даю вам подсказку — следите за турами, и можете прикинуть, когда выйдет пластинка».

DAVID ELLEFSON Says Recording Sessions For New MEGADETH Album Are



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