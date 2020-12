Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

сегодня



Басист MEGADETH David Ellefson в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идёт процесс работы над альбомом:



«Dave пишет вокал. И идёт работа над гитарами. Мы и Dirk'ом всё записали в мае и июне, потом записались Dave и Kiko, а теперь вокал, и так далее, далее, далее. Так что идём хорошо.



Мы планировали всё начать в марте, так что без дела провели всего пару месяцев. Мы готовы были приехать, Dave был готов нас собрать, и я тоже решился в конце мая. Нацепили маски — и вперёд.



Мы больше концентрировались на проведении "Metal Tour Of The Year" в этом году, но как только стало окончательно ясно, что ничего не будет, мы полностью ушли в работу над альбомом. Так что несмотря на то, что 2021-й пока не выглядит оптимистичным для туров, мы всё равно надеемся, что будет выпущено что-то новое. И это будет полноценный альбом, а не набор каких-то синглов — так что всегда рассматриваются варианты, когда стартовать с синглами и когда выпускать альбом, чтобы он появился перед туром. Даю вам подсказку — следите за турами, и можете прикинуть, когда выйдет пластинка».







