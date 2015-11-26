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Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения



Лидер MEGADETH, поздравляя очередного поклонника на сервисе платных роликов, вспомнил об истории, случившейся на его тридцатилетие:



«Я помню, когда у меня был 30-й день рождения, моя жена разыграла меня и сказала, что одна из моих любимых собак была на заднем дворе и порезала лапу об одну из разбрызгивающих установок. И я прибежал на задний двор. Я только что был на занятиях по кикбоксингу, так что я всё ещё был в своей форме. Я вбегаю на задний двор и слышу: "Сюрприз". Там целая компания моих друзей. Конечно, у меня не так много друзей, но там были почти все до единого. И я был потрясён. Я был очень зол на свою жену за то, что она так надо мной подшутила, но я справился с этим. А на день рождения мой сенсей Бенни "Джет" подарил мне потрясающую куртку. Это была куртка команды кикбоксинга Укидокан. Я взял её и бросил в своей спальне. В то время у нас с женой Пэм была белая мебель; мы были недавно женаты и не понимали, что белая мебель — это отстой. В комнате был ещё и её доберман, ну и он, естественно, погрыз мою куртку! Вы можете в это поверить? О, я был так зол!»







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