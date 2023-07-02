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Megadeth

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|||| 1 июл 2023

Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»



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В новой дискуссии в Twitter Spaces с RattleheadsNFT лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, как его группа была открыта и получила контракт с рекорд-лейблом, на что он ответил:

«У MEGADETH было немного поклонников до того, как нас обнаружила звукозаписывающая компания. Так что это отчасти несправедливо. Но всё началось с того, что я играл в группе под названием PANIC. И я жил в Хантингтон-Бич. Там было много групп, играющих на дворовых вечеринках с пивом, и я думал, что это прикольно — ходить на вечеринки и цеплять девушек. И я заметил, как легко гитаристам добиться того, чтобы люди сходили по ним с ума, обращали на них внимание, относились к ним с уважением, и я понял, что хочу этого. Так образовалась группа PANIC. Эта группа просуществовала недолго, и в итоге я присоединился к METALLICA и пробыл в ней около двух лет, а затем появилась MEGADETH.

После моего ухода из METALLICA весь мир хотел знать, что я буду делать, потому что я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA. И люди, которые ходили на концерты после того, как меня уже не было в группе, и не знали, что состав изменился, говорили, что группа, которую они слышат на концерте, не та, что была на записи. И тогда слушатели начали искать меня. А остальное — это уже история.

Сейчас я думаю, что группа отлично справилась. На самом деле я считаю, что Kirk [Hammett, сменщик Мастейна в METALLICA] отлично справился с моими партиями. Прийти в группу и играть чужие песни не всегда приятно, но я считаю, что он был джентльменом и хорошо проделал эту работу».




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2 июл 2023
i
industrialist
Это пиздец, это клиника...40 лет прошло, а его все не отпускает
2 июл 2023
z
zid1994
industrialist, да отпустило его давно всё!
Просто он рассказывая ту или другую историю о начале карьеры будет цеплять метлу, а не сделает сам один чёрт спросят. Всё таки хоть 2 года но он пробыл там.

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