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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 29
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Megadeth

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Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше



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В интервью программе для BBC Radio 4 "Saturday Live" фронтмен MEGADETH Dave Mustaine рассказал о том, что делает песню хорошей:

«Для меня главное, что я хотел бы оставить будущим поколениям, — это знание того, что мелодия очень важна для песен. Куинси Джонс — очень известный продюсер в Америке. В то время мы записывали альбом "Rust In Peace" и пришли на вечеринку, где присутствовал Куинси. И он сказал нашему звукоинженеру/продюсеру, что ключ к успеху песни — это ритм, мелодия и 10 простых слов.

Так что, пожалуй, самое важное, что я хотел бы оставить будущим поколениям, это повторить слова Куинси, но сделать это по-своему, я бы сказал, что для успеха в трэше нужно иметь тяжёлый ритм, мелодию и, наверное, 20 простых слов, потому что мы поём гораздо быстрее».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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31 июл 2023
R
Reflection
Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше: "Главное не играть трэш"))
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31 июл 2023
olly71
Жаль только что с классными мелодиями у них после 2007 стало туго . Раньше в каждый альбом насыпали не скупясь.
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31 июл 2023
HeliosHyperion
Секрет - не быть муштейном.
Like!1
31 июл 2023
Red One
Я правильно понимаю, что вот это своё скрипящее блеяние между риффами он называет мелодиями

просмотров: 921

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