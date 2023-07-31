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Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше



В интервью программе для BBC Radio 4 "Saturday Live" фронтмен MEGADETH Dave Mustaine рассказал о том, что делает песню хорошей:



«Для меня главное, что я хотел бы оставить будущим поколениям, — это знание того, что мелодия очень важна для песен. Куинси Джонс — очень известный продюсер в Америке. В то время мы записывали альбом "Rust In Peace" и пришли на вечеринку, где присутствовал Куинси. И он сказал нашему звукоинженеру/продюсеру, что ключ к успеху песни — это ритм, мелодия и 10 простых слов.



Так что, пожалуй, самое важное, что я хотел бы оставить будущим поколениям, это повторить слова Куинси, но сделать это по-своему, я бы сказал, что для успеха в трэше нужно иметь тяжёлый ритм, мелодию и, наверное, 20 простых слов, потому что мы поём гораздо быстрее».







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