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Megadeth

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Старый член вернулся в MEGADETH



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MEGADETH сообщили о том, что James LoMenzo вошёл в команду на постоянной основе.

Dave: «Я очень рад тому, что James вернулся в семью MEGADETH. Он пришёл к нам как туровый участник, и это было что-то с чем-то. Поэтому мы решили: "А почему бы не сделать его постоянным членом?"»

James: «Я очень рад вернуться в состав MEGADETH и на полных парах лететь в новую главу этой замечательной группы! С Dave'ом, Kiko и Dirk'ом ничто и никто нас не остановит! Здорово вновь ощущать себя как дома!»

James LoMenzo являлся участником MEGADETH с 2006 по 2010 годы, а с 2021 года был туровым басистом.






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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1 июн 2022
ElectricRetard
Ну... Не сказать что это хоть сколько-нибудь выразительный басист.
1 июн 2022
WahrandPhain
Что значит вернулся? Вошел тогда уж - старый член вошел в мегадет
1 июн 2022
O
Old Nothing
кто небуть обьесните прекол((
1 июн 2022
o
olly71
Новости этой уже недели три . На метал архивах он как постоянный участник группы числится ещё с апреля
1 июн 2022
J
Jack of Diamonds
через месяц релиз альбома, а еще даже сингла нет, обоссышся с этого промоушена
1 июн 2022
f
father
Точнее стал сессионщиком, который тоже фотографируется с группой

просмотров: 883

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