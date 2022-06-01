сегодня



Старый член вернулся в MEGADETH



MEGADETH сообщили о том, что James LoMenzo вошёл в команду на постоянной основе.



Dave: «Я очень рад тому, что James вернулся в семью MEGADETH. Он пришёл к нам как туровый участник, и это было что-то с чем-то. Поэтому мы решили: "А почему бы не сделать его постоянным членом?"»



James: «Я очень рад вернуться в состав MEGADETH и на полных парах лететь в новую главу этой замечательной группы! С Dave'ом, Kiko и Dirk'ом ничто и никто нас не остановит! Здорово вновь ощущать себя как дома!»



James LoMenzo являлся участником MEGADETH с 2006 по 2010 годы, а с 2021 года был туровым басистом.











+4 -0



( 6 ) просмотров: 883

