Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*даком!»



Dave Mustaine в недавнем интервью Monterrey Rock ответил на вопрос о том, как приняли последний альбом "The Sick, The Dying… And The Dead!" в разных странах:



«Его очень хорошо приняли. Для нас это был успех. У нас и раньше было несколько попадавших на хорошие места в чартах пластинок, но эта стала самой популярной в мире. В прошлом мы выпускали пластинки, которые были успешны в какой-то стране, но не повсеместно, а эта пластинка была очень хороша во многих странах. Есть ряд стран, где металл просто не любят, но в целом я был чрезвычайно доволен результатом этого альбома!»



Dave открыл секрет успеха и долголетия MEGADETH:



«Я считаю, что важно не идти на компромиссы, придерживаться своих убеждений, быть верным себе и просто не быть злобным м*даком [смеётся]. Есть много музыкантов, которые добиваются успеха и начинают верить в свою значимость, в то, что они действительно крутые. И знаете что? Мы все одинаковые. И точка.



Когда я слышу истории о турах, к примеру когда я был моложе, я слышал о некоторых группах, где некая женщина-вокалистка заставляла всех называть её "miss something". И на неё нельзя было смотреть. Я знаю, что так делала Мадонна, но до неё это был кто-то другой. И я тогда подумал: "Хренасе, она мне больше не нравится!" И дело не в том, что она мне вообще нравилась, просто я подумал: "Что за хрен с горы так поступает? Не смотри на меня!" — "Отлично! Не смотри на это! Да ехай!"



Когда ты начинаешь думать, что ты лучше других людей... Ты можешь быть лучше в чём-то, чем другие люди, но знаешь что? Мы все одинаковые. Мы должны перестать относиться к людям так, будто другие люди не имеют значения».







