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KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH »



KIKO LOUREIRO в новом интервью ответил на вопрос, научился ли он чему-то у лидера MEGADETH:



«О да, чувак. О да. Не знаю, спрашиваете ли вы о гитаре, но я думаю, что мой ответ будет больше похож на... Я учился, наблюдая за тем, как он стремится быть неудержимым, быть сильным, искать совершенства, требовать совершенства от всех, и все добиваются совершенства, добиваются своего. Лидерство... Что ещё? Я не знаю... Боритесь за своё дело. Боритесь за свою музыку. Боритесь за свою группу. Боритесь за своих фанатов. Я научился быть артистом, быть творческим человеком и сочетать все эти вещи — быть профессионалом и в то же время творческим человеком, и попутно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Да, у него большой опыт в музыкальном бизнесе — в музыкальном бизнесе в целом, в шоу-бизнесе.



А что касается гитары, то это тоже суть трэш-металла. Все ритмические структуры — в основном ритм, а затем настрой и мощь, вибрация, драйв, интенсивность. В общем, все эти вещи, пока ты играешь. Смешивание технических вещей с большим количеством энергии — как металл с панком и посылом. Я думаю, что стал намного лучше играть на ритм-гитаре благодаря тому, что просто общался и играл с Dave'ом все эти годы — с 2015 года. То же самое и с композициями — он сочиняет совсем иначе, чем я. И я также наблюдаю и учусь тому, как он это делает.



Так что да, много всего. Я мог бы сделать целое видео о том, чему я научился у Dave'a и остальных членов MEGADETH!»







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