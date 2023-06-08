сегодня



Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»



Dave Mustaine в недавней беседе ответил на вопрос о том, возросли ли затраты MEGADETH на туры:



«Всё стало довольно дорого. Насколько помню, мы должны платить около 45 тысяч долларов в день за то, что просто сидим на месте. Возможно, 52. Но это просто сидеть на месте; это не давать шоу. Дни шоу стоят дороже... Это зарплаты, номера в отелях, страховка — всё. Автобусы, водители автобусов, грузовики, водители грузовиков. Да много всего».







+3 -0



( 2 ) просмотров: 1115

