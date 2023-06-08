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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
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*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
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Megadeth

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8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

17 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом

16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

14 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

9 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде

30 апр 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»

27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

12 апр 2023 : 		 STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»

12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

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25 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY

23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

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27 фев 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

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Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»



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Dave Mustaine в недавней беседе ответил на вопрос о том, возросли ли затраты MEGADETH на туры:

«Всё стало довольно дорого. Насколько помню, мы должны платить около 45 тысяч долларов в день за то, что просто сидим на месте. Возможно, 52. Но это просто сидеть на месте; это не давать шоу. Дни шоу стоят дороже... Это зарплаты, номера в отелях, страховка — всё. Автобусы, водители автобусов, грузовики, водители грузовиков. Да много всего».




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8 июн 2023
gravitgroove
5 дней простоя Мегадет - это двухкомнатная квартира за москворецким кольцом в спальном районе, лол
Like!1
8 июн 2023
o
olly71
Если дорого даже ему то гастролям скоро вообще хана.
Like!3

просмотров: 1115

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