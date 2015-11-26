Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход... 71
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 54
*Новый сингл HAMMERFALL 38
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 34
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



8 май 2019 : 		 Обучающее видео от гитариста MEGADETH

17 апр 2019 : 		 Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков

17 апр 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Раньше 2020 года альбома не ждите»

10 апр 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Marty был в группе дольше, чем хотел, а я его удерживал дольше, чем нужно»

9 апр 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Винил звучит как дерьмо»

4 апр 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Клифф Бёртон не оказал на меня влияние»

2 апр 2019 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый вечер»

29 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне не нравится, когда меня называют богом»

4 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу

19 фев 2019 : 		 Какой из альбомов MEGADETH любит басист: "Risk" или "Super Collider"?

12 фев 2019 : 		 Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»

6 фев 2019 : 		 Трейлер компиляции MEGADETH

4 фев 2019 : 		 Басист MEGADETH: «Мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми»

1 фев 2019 : 		 Лидер MEGADETH еще снизил цену на дом

31 янв 2019 : 		 Ник Менца исполняет "Holy Wars"

26 янв 2019 : 		 Трек-лист компиляции MEGADETH

16 янв 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»

13 янв 2019 : 		 Трейлер к биографии покойного барабанщика MEGADETH

12 янв 2019 : 		 Обложка нового сборника MEGADETH

10 янв 2019 : 		 Видео из тура басиста MEGADETH

6 янв 2019 : 		 MEGADETH готовят сюрприз

30 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме

19 дек 2018 : 		 MEGADETH зимой переиздают два альбома

18 дек 2018 : 		 Видео с выступления басиста MEGADETH

18 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми

6 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Обучающее видео от гитариста MEGADETH



*
zoom
*
* *
Гитарист MEGADETH Kiko Loureiro опубликовал видео, в котором рассказал, как исполнять соло к песне "Poisonous Shadows". Видео доступно ниже.



MEGADETH




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 199

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом