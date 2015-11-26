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CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»



В рамках одного из интервью с CHRIS'ом ADLER'ом у него спросили, как он в итоге оказался в MEGADETH, на что он ответил:



«Я в Лос-Анджелесе, записываю барабаны для [альбома LAMB OF GOD "VII: Sturm Und Drang"]. В 2005 году мы были в туре с MEGADETH. И мне звонят очень рано утром, где то около шести утра. Это был гитарный техник [лидера MEGADETH] Dave'a Mustaine'a, парень по имени Willie G, с которым мы стали хорошими друзьями во время тура; он отличный парень. И Willie говорит: "Эй, твой телефон зазвонит примерно через пять минут, и ты должен ответить на звонок". Я такой: "Окей. Конечно". И через пять минут звонит телефон, и это был Dave. Он говорит: "Привет, мне понравилось гастролировать с тобой. Хорошо болтали время от времени". Он не особо общительный парень на гастролях, но мы пару раз выходили на завтрак или что-то в этом роде. И он добавляет: "Есть много людей, которым я действительно доверяю, которые сказали мне, что ты тот, с кем, как я думаю, мне стоит поговорить прямо сейчас. Я бы очень хотел вернуться и сделать довольно крутую трэш-запись и заинтересован в том, чтобы ты стал частью этого, если, конечно, хочешь". И это был момент типа "Скрытой камеры": "Что-то вообще происходит? Ведь это и правда была группа, которая изменила мою жизнь, а сейчас мне позвонил человек, который собирается изменить мою жизнь ещё раз"».







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