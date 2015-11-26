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Megadeth

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28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

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CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»



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В рамках одного из интервью с CHRIS'ом ADLER'ом у него спросили, как он в итоге оказался в MEGADETH, на что он ответил:

«Я в Лос-Анджелесе, записываю барабаны для [альбома LAMB OF GOD "VII: Sturm Und Drang"]. В 2005 году мы были в туре с MEGADETH. И мне звонят очень рано утром, где то около шести утра. Это был гитарный техник [лидера MEGADETH] Dave'a Mustaine'a, парень по имени Willie G, с которым мы стали хорошими друзьями во время тура; он отличный парень. И Willie говорит: "Эй, твой телефон зазвонит примерно через пять минут, и ты должен ответить на звонок". Я такой: "Окей. Конечно". И через пять минут звонит телефон, и это был Dave. Он говорит: "Привет, мне понравилось гастролировать с тобой. Хорошо болтали время от времени". Он не особо общительный парень на гастролях, но мы пару раз выходили на завтрак или что-то в этом роде. И он добавляет: "Есть много людей, которым я действительно доверяю, которые сказали мне, что ты тот, с кем, как я думаю, мне стоит поговорить прямо сейчас. Я бы очень хотел вернуться и сделать довольно крутую трэш-запись и заинтересован в том, чтобы ты стал частью этого, если, конечно, хочешь". И это был момент типа "Скрытой камеры": "Что-то вообще происходит? Ведь это и правда была группа, которая изменила мою жизнь, а сейчас мне позвонил человек, который собирается изменить мою жизнь ещё раз"».

CHRIS ADLER: Getting The Call From DAVE MUSTAINE To Play With MEGADETH Changed My Life



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

jesus666


28 июн 2021, 09:55		Эх Крис, Крис ,Lamb сто раз лучше какахи по имени мегасмех.

gravitgroove


28 июн 2021, 11:23		хз, LOB скучные, как по мне. Я хз, как это УГ можно было обзывать спасением амеpиканского метала и новыми Pantera, как они вообще такой популяpности достигли - загадка для меня.

jesus666


28 июн 2021, 11:41		Кстати да по угару они схожи с pantera,не копия а upgrade вариант

Ress


28 июн 2021, 12:19		jesus666, +

olly71


28 июн 2021, 13:27		Если LOB круче то почему на их концерты ходит народу поменьше чем на Мегамерть и дисков они продали НАМНОГО меньше . А это наверно потому что все казлы и совершенно не разбираются в музыке как jesus666 )))))))))

CosmicBear


28 июн 2021, 14:00		Господа-ценители LOB.

Будьте любезны 3 самых угарных на ваш взгляд песни сей группы

jesus666


28 июн 2021, 15:31		Ruin, Vigil ,laid to rest это так даже 5 сек особо не думая написал…Насчет продаж ….Не нужно брать отчет с countdown или youthanasia,надо сравнить с момента появления первого альбома lambов 2003-4 году,и чарты и продажы будут точно не в пользу megaсмеха

CosmicBear


28 июн 2021, 15:32		jesus666, благодарю, сейчас послушаю
хочу для себя сравнение сделать с кое-какими песнями Пантеры


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