KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH



KIKO LOUREIRO опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие поклонники MEGADETH!



Я хочу поделиться с вами решением, которое далось мне нелегко.

В сентябре я был вынужден отказаться от участия в американском туре по семейным обстоятельствам. Забегая вперед, скажу, что в 2024 году мы ожидаем еще более напряженного гастрольного графика для MEGADETH. После тщательных размышлений и обсуждений с Dave Mustaine и менеджментом MEGADETH мы пришли к общему мнению, что продление моего отсутствия - это правильный шаг. Я не хочу мешать ни планам группы, ни напряженной работе всех замечательных людей, участвующих в туре.



Мои девять лет с MEGADETH были невероятным путешествием, наполненным бесчисленным количеством моментов "ущипни меня". Незабываемые гастроли, премия "Грэмми" за альбом "Dystopia", номинация на "Грэмми" и различные награды за альбом "The Sick, The Dying, And The Dead" — это лишь некоторые из самых ярких событий. Трудно передать словами масштаб этих впечатлений. Я уверен, что любой поклонник хэви-металла может оценить, насколько это невероятно - играть и создавать музыку в группе, которую ты слушал с детства, выступать на одной сцене с такой легендой гитары, как Dave Mustaine, а также с такими феноменальными музыкантами, как James LoMenzo и Dirk Verbeuren, не говоря уже о нашей невероятной команде. Однако самым дорогим аспектом этих девяти лет было знакомство с невероятной армией преданных поклонников MEGADETH по всему миру. Ваша преданность вдохновляет, и я безмерно восхищаюсь и уважаю всех вас.



С любовью и до скорой встречи!»





