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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 35
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
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Megadeth

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KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH



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KIKO LOUREIRO опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие поклонники MEGADETH!

Я хочу поделиться с вами решением, которое далось мне нелегко.
В сентябре я был вынужден отказаться от участия в американском туре по семейным обстоятельствам. Забегая вперед, скажу, что в 2024 году мы ожидаем еще более напряженного гастрольного графика для MEGADETH. После тщательных размышлений и обсуждений с Dave Mustaine и менеджментом MEGADETH мы пришли к общему мнению, что продление моего отсутствия - это правильный шаг. Я не хочу мешать ни планам группы, ни напряженной работе всех замечательных людей, участвующих в туре.

Мои девять лет с MEGADETH были невероятным путешествием, наполненным бесчисленным количеством моментов "ущипни меня". Незабываемые гастроли, премия "Грэмми" за альбом "Dystopia", номинация на "Грэмми" и различные награды за альбом "The Sick, The Dying, And The Dead" — это лишь некоторые из самых ярких событий. Трудно передать словами масштаб этих впечатлений. Я уверен, что любой поклонник хэви-металла может оценить, насколько это невероятно - играть и создавать музыку в группе, которую ты слушал с детства, выступать на одной сцене с такой легендой гитары, как Dave Mustaine, а также с такими феноменальными музыкантами, как James LoMenzo и Dirk Verbeuren, не говоря уже о нашей невероятной команде. Однако самым дорогим аспектом этих девяти лет было знакомство с невероятной армией преданных поклонников MEGADETH по всему миру. Ваша преданность вдохновляет, и я безмерно восхищаюсь и уважаю всех вас.

С любовью и до скорой встречи!»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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20 ноя 2023
t
thoxic_ololost
еще -1
ждем возврата кучерявого для поднятия бабла)
  Dislike!1
20 ноя 2023
olly71
Значит всё намного хуже чем казалось раньше . Самый вероятный вариант сделают финна официальным вторым гитаристом. Рыжий им доволен полностью.
Like!2
20 ноя 2023
M
Marvin
olly71, да, Мастейн рассыпался в куче комплиментов - "...если закрою глаза, у меня возникает ощущение. что играет Марти Фридман..." и все такое прочее. Так что со стороны Рыжего это был бы наиболее логичный вариант.
20 ноя 2023
M
Marvin
Нисколько не удивительно, я лично так и предполагал, что Кико по-тихому сольется (ну или будет слит Мастейном). А посмотрев видео с "временным участником", убедился, что Teemu Mäntysaari реально играет поинтереснее, чем Кико.

просмотров: 306

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