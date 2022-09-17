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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Megadeth

*



17 сен 2022 : 		 Новые NFT от MEGADETH

16 сен 2022 : 		 MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"

15 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»

14 сен 2022 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

12 сен 2022 : 		 MEGADETH получили бронзу

10 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать

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8 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет материал MEGADETH

8 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

7 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Все обожают James'a LoMenzo»

5 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом

2 сен 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

1 сен 2022 : 		 Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

31 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни

30 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»

29 авг 2022 : 		 MEGADETH получили золото и платину

26 авг 2022 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

23 авг 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома

22 авг 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

20 авг 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

18 авг 2022 : 		 MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST

18 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»

12 авг 2022 : 		 Новая песня MEGADETH

4 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах

22 июл 2022 : 		 Новое видео MEGADETH
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Новые NFT от MEGADETH



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MEGADETH официально заявили о своих претензиях на пространство Web3.0, представив единственный в своём роде новый проект. "Rattleheads" — это коллекция графических изображений, созданная на основе почти 40-летней истории культовых тем и образов. В основе коллекции лежит маскот группы MEGADETH Vic Rattlehead, потустороннее существо, рождённое в темнице мучений и боли. Глаза закрыты металлическим козырьком, рот сомкнут, а уши заткнуты металлическими затычками, тем самым Vic является воплощением фразы "see no evil, hear no evil, speak no evil".

DM: «На протяжении всего существования MEGADETH я следил за тем, чтобы мы были лидерами. Наш первый альбом установил стандарт для трэш-металла. Мы были первой группой, у которой появился веб-сайт. Наш фэн-клуб Cyber Army был основан в 1994 году. Наш альбом 2016 года "Dystopia" вышел с поддержкой виртуальной реальности. А теперь, с развитием технологии Web3.0 и её способностью напрямую связывать нас с нашими поклонниками, этот момент идеально подходит для MEGADETH. Он позволяет установить окончательную связь с нашим сообществом и не с кем иным, как с всемогущим Vic'ом Rattlehead'ом в качестве нашего знаменосца!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 сен 2022
m
mohnatiy
Опоздали на полгодика "лидеры", лол

просмотров: 363

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