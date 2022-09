сегодня



Новые NFT от MEGADETH



MEGADETH официально заявили о своих претензиях на пространство Web3.0, представив единственный в своём роде новый проект. "Rattleheads" — это коллекция графических изображений, созданная на основе почти 40-летней истории культовых тем и образов. В основе коллекции лежит маскот группы MEGADETH Vic Rattlehead, потустороннее существо, рождённое в темнице мучений и боли. Глаза закрыты металлическим козырьком, рот сомкнут, а уши заткнуты металлическими затычками, тем самым Vic является воплощением фразы "see no evil, hear no evil, speak no evil".



DM: «На протяжении всего существования MEGADETH я следил за тем, чтобы мы были лидерами. Наш первый альбом установил стандарт для трэш-металла. Мы были первой группой, у которой появился веб-сайт. Наш фэн-клуб Cyber Army был основан в 1994 году. Наш альбом 2016 года "Dystopia" вышел с поддержкой виртуальной реальности. А теперь, с развитием технологии Web3.0 и её способностью напрямую связывать нас с нашими поклонниками, этот момент идеально подходит для MEGADETH. Он позволяет установить окончательную связь с нашим сообществом и не с кем иным, как с всемогущим Vic'ом Rattlehead'ом в качестве нашего знаменосца!»

#RATTLEHEADS… Here We Come. Follow @rattleheadsnft now. pic.twitter.com/kBhdryQ4oq — Dave Mustaine (@DaveMustaine) September 13, 2022





