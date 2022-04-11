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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 65
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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*

Megadeth

*



11 апр 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

5 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме

4 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo

31 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH назвал имя басиста

11 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»

27 фев 2022 : 		 Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE

21 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

13 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH

10 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

28 янв 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть

27 янв 2022 : 		 Урок от лидера MEGADETH

14 янв 2022 : 		 JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH

3 янв 2022 : 		 Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?

27 дек 2021 : 		 Фрагмент нового трека MEGADETH

21 дек 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения

17 дек 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры

9 дек 2021 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»

8 дек 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH уже почти

7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

3 дек 2021 : 		 Крипта от MEGADETH

26 ноя 2021 : 		 Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?

22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

12 ноя 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о любимых соляках

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»
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|||| сегодня

MEGADETH открыли тур



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Выступлением девятого апреля на ULTRA Arena, Las Vegas, Nevada, MEGADETH открыли "The Metal Tour Of The Year" 2022.

Сет-лист:

01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Sweating Bullets

04. She-Wolf

05. Trust

06. Conquer Or Die

07. Dystopia

08. Symphony Of Destruction

09. Peace Sells

10. Holy Wars... The Punishment Due

Watch: MEGADETH Kicks Off 2022 Leg Of

















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 апр 2022
Kliops144
Хотя бы сингл выпустили бы для затравки...
11 апр 2022
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olly71
Мастейн же сказал *сингл уже ушёл на радио . Так что может появится в любой момент * 




















просмотров: 809





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