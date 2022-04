сегодня



MEGADETH открыли тур



Выступлением девятого апреля на ULTRA Arena, Las Vegas, Nevada, MEGADETH открыли "The Metal Tour Of The Year" 2022.



Сет-лист:



01. Hangar 18



02. Dread And The Fugitive Mind



03. Sweating Bullets



04. She-Wolf



05. Trust



06. Conquer Or Die



07. Dystopia



08. Symphony Of Destruction



09. Peace Sells



10. Holy Wars... The Punishment Due





































+5 -0



( 2 ) просмотров: 809