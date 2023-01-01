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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
[= ||| все новости группы



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Megadeth

*



24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»

2 июл 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»

1 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»

30 июн 2023 : 		 LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH

29 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о темах своих песен

28 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH почтил память барабанщика

27 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»

26 июн 2023 : 		 Умер бывший барабанщик MEGADETH

25 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"

21 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»

19 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»

14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH
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MEGADETH открыли европейский тур



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Выступлением на фестивале Triple Thrash Triumph, MEGADETH открыли европейский тур "Crush The World":

01. Hangar 18
02. Wake Up Dead
03. In My Darkest Hour
04. Dread And The Fugitive Mind
05. Angry Again
06. Sweating Bullets
07. Conquer Or Die!
08. Dystopia
09. Trust
10. Tornado Of Souls
11. A Tout Le Monde
12. We'll Be Back
13. Symphony Of Destruction
14. Peace Sells

Encore:

15. Mechanix

Encore 2:

16. Holy Wars... The Punishment Due




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