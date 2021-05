сегодня



Новые даты тура MEGADETH , LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES



Live Nation опубликовали новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES, который стартует двадцатого августа в Остине, Техас и завершиться в Квебеке второго октября.



"The Metal Tour Of The Year":



Aug. 20 - Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheater



Aug. 21 - Irving, TX @ The Pavilion at Toyota Music Factory



Aug. 22 - Woodlands, TX @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion presented by Huntsman



Aug. 24 - El Paso, TX @ Don Haskins Center



Aug. 25 - Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater



Aug. 27 - Denver, CO @ Ball Arena



Aug. 29 - Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre



Aug. 31 - Reno, NV @ Reno Events Center



Sep. 01 - Irvine, CA @ FivePoint Amphitheatre



Sep. 02 - Concord, CA @ Concord Pavilion



Sep. 04 - Portland, OR @ Moda Center



Sep. 05 - Auburn, WA @ White River Amphitheatre



Sep. 09 - Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago



Sep. 11 - Danville, VA @ Blue Ridge Festival*



Sep. 12 - Wantagh, NY @ Northwell Health at Jones Beach Theater



Sep. 13 - Boston, MA @ Leader Bank Pavilion



Sep. 15 - Camden, NJ @ BB&T Pavilion



Sep. 16 - Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center



Sep. 18 - Noblesville, IN @ Ruoff Music Center



Sep. 19 - Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre



Sep. 20 - Cincinnati, OH @ PNC Pavilion



Sep. 22 - Rogers, AR @ Walmart AMP



Sep. 24 - Mount Pleasant, MI @ Soaring Eagle Casino Amphitheatre



Sep. 26 - St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre - St. Louis



Sep. 28 - Minneapolis, MN @ Armory



Sep. 30 - Toronto, ON @ Budweiser Stage



Oct. 01 - Laval, QC @ Place Bell



Oct. 02 - Quebec City, QC @ Centre Videotron



*Festival date featuring all four bands.













