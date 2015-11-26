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Megadeth

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11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

1 апр 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»
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Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES



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Live Nation опубликовали новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES, который стартует двадцатого августа в Остине, Техас и завершиться в Квебеке второго октября.

"The Metal Tour Of The Year":

Aug. 20 - Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheater

Aug. 21 - Irving, TX @ The Pavilion at Toyota Music Factory

Aug. 22 - Woodlands, TX @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion presented by Huntsman

Aug. 24 - El Paso, TX @ Don Haskins Center

Aug. 25 - Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater

Aug. 27 - Denver, CO @ Ball Arena

Aug. 29 - Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre

Aug. 31 - Reno, NV @ Reno Events Center

Sep. 01 - Irvine, CA @ FivePoint Amphitheatre

Sep. 02 - Concord, CA @ Concord Pavilion

Sep. 04 - Portland, OR @ Moda Center

Sep. 05 - Auburn, WA @ White River Amphitheatre

Sep. 09 - Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago

Sep. 11 - Danville, VA @ Blue Ridge Festival*

Sep. 12 - Wantagh, NY @ Northwell Health at Jones Beach Theater

Sep. 13 - Boston, MA @ Leader Bank Pavilion

Sep. 15 - Camden, NJ @ BB&T Pavilion

Sep. 16 - Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center

Sep. 18 - Noblesville, IN @ Ruoff Music Center

Sep. 19 - Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre

Sep. 20 - Cincinnati, OH @ PNC Pavilion

Sep. 22 - Rogers, AR @ Walmart AMP

Sep. 24 - Mount Pleasant, MI @ Soaring Eagle Casino Amphitheatre

Sep. 26 - St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre - St. Louis

Sep. 28 - Minneapolis, MN @ Armory

Sep. 30 - Toronto, ON @ Budweiser Stage

Oct. 01 - Laval, QC @ Place Bell

Oct. 02 - Quebec City, QC @ Centre Videotron

*Festival date featuring all four bands.

MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES: Rescheduled Dates For





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