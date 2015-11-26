3 июн 2021



JASON NEWSTED в MEGADETH ? Зачем ему это



Жена JASON'a NEWSTED'a опровергла предположения фанатов, что он может оказаться в MEGADETH:



«Привет, ребята! Две пункта:



1. Jason не присоединится к MEGADETH. мир всем. Слушайте металл



2. У Jason нет аккаунтов в социальных сетях; в том числе TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Onlyfans и Tinder. "Если вы получаете сообщения от музыкального аккаунта Jason Newsted или любого другого аккаунта, выдающего себя за Jason, пожалуйста, знайте, что это не Jason, и действуйте на свой страх и риск».













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