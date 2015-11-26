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Megadeth

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3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

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20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

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11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

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1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

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29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
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|||| 3 июн 2021

JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это



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Жена JASON'a NEWSTED'a опровергла предположения фанатов, что он может оказаться в MEGADETH:

«Привет, ребята! Две пункта:

1. Jason не присоединится к MEGADETH. мир всем. Слушайте металл

2. У Jason нет аккаунтов в социальных сетях; в том числе TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Onlyfans и Tinder. "Если вы получаете сообщения от музыкального аккаунта Jason Newsted или любого другого аккаунта, выдающего себя за Jason, пожалуйста, знайте, что это не Jason, и действуйте на свой страх и риск».

JASON NEWSTED Is 'Not Joining MEGADETH', His Wife Says











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


4 июн 2021, 00:08		Ну если только на вокал, а то там петь вечно некому.


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