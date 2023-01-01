сегодня



Умер бывший барабанщик MEGADETH



Бывший барабанщик MEGADETH Ли Раух скончался 23 июня в возрасте 58 лет. Причины смерти не были объявлены, новость подтвердил брат музыканта, Chris.











+0 -0



просмотров: 535

