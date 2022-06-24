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Лидер MEGADETH — о David'e



В рамках недавнего интервью лидер MEGADETH Dave Mustaine коснулся темы ухода барона Силенда:



«Со всем тем, что произошло за последние 10–20 лет в моих отношениях с нашим прошлым басистом, просто пришло время... Мне так неудобно об этом говорить. Мне было тяжело отпустить его. Но сейчас я счастлив, как никогда раньше».

We will always be best friends.













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