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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 26
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
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Megadeth

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24 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о David'e

24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

1 июн 2022 : 		 Старый член вернулся в MEGADETH

10 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

10 май 2022 : 		 MEGADETH на USS Lexington

5 май 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»

3 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

25 апр 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

14 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»

13 апр 2022 : 		 DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH

12 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»

12 апр 2022 : 		 MEGADETH будут искать новых пивоваров

11 апр 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

5 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме

4 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo

31 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH назвал имя басиста

11 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»

27 фев 2022 : 		 Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE

21 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

13 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH

10 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH
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Лидер MEGADETH — о David'e



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В рамках недавнего интервью лидер MEGADETH Dave Mustaine коснулся темы ухода барона Силенда:

«Со всем тем, что произошло за последние 10–20 лет в моих отношениях с нашим прошлым басистом, просто пришло время... Мне так неудобно об этом говорить. Мне было тяжело отпустить его. Но сейчас я счастлив, как никогда раньше».

We will always be best friends.






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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24 июн 2022
gravitgroove
Найти повод для расставания было сложно, пока тот не сжал себя в кулак, так бы и сказал прямо.
24 июн 2022
f
father
gravitgroove, вроде слухи и ходили, что видос ручной работы Эллефсона просто был последней каплей, а так к нему вопросов было и до этого случая
24 июн 2022
G
Gleb Monster
взял себя в руки

просмотров: 752

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