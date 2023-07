сегодня



JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»



JEFF YOUNG прокомментировал недавние слова Dave'a Mustaine'a о том, что кроме Marty Friedman'a никто из бывших участников MEGADETH ничего не достиг:



«А как насчет того небольшого бразильского альбома №1 в жанре world music, который я записал, пустозвон?



Он просто распространяет... И в этом вся миссия Mustaine'a — распространять дезинформацию, ложь и обман. И самое смешное, что он обращает песню "Liar" [с альбома MEGADETH 1988 года "So Far, So Good... So What!", якобы написанную о бывшем гитаристе MEGADETH Крисе Поланде] в адрес других людей, а ему нужно посмотреть в зеркало, чувак. Потому что вещи, которые ты говоришь, и песни, которые ты пишешь, ты пишешь о себе!»







