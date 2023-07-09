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Megadeth

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9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

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14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

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JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»



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JEFF YOUNG прокомментировал недавние слова Dave'a Mustaine'a о том, что кроме Marty Friedman'a никто из бывших участников MEGADETH ничего не достиг:

«А как насчет того небольшого бразильского альбома №1 в жанре world music, который я записал, пустозвон?

Он просто распространяет... И в этом вся миссия Mustaine'a — распространять дезинформацию, ложь и обман. И самое смешное, что он обращает песню "Liar" [с альбома MEGADETH 1988 года "So Far, So Good... So What!", якобы написанную о бывшем гитаристе MEGADETH Крисе Поланде] в адрес других людей, а ему нужно посмотреть в зеркало, чувак. Потому что вещи, которые ты говоришь, и песни, которые ты пишешь, ты пишешь о себе!»




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КомментарииСкрыть/показать 26 )

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9 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
ты быканул или мне показалось?
9 июл 2023
olly71
Вашингтон Ирвинг, если будет и дальше так быковать то Мастейн отзовёт своё разрешение на использование своих песен и он будет с Элеффсонои исполнять только свои бразильские песни .
Like!5
9 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, в ответ Янг запретит ставить эти песни в зале, где Мастейн занимается бразильским джиу-джитсу!
Like!1
9 июл 2023
G
Gleb Monster
olly71, много ли у Масти исключительных прав, чтобы что-то отзывать? Судя по вики, песен с соавторством Элефсона хватит на концертную программу. И ещё неизвестно, что у них с исполнительскими правами.
Like!2
9 июл 2023
olly71
Gleb Monster, они исполняют вроде только песни с первого и третьего альбома по договорённости. Янг не сочинил ничего для Меги а песен соавторства Элеффсона с этих двух альбомов ну никак не хватит даже на очень маленький концерт
9 июл 2023
dark_medieval_times
Давайте тоже махач устроим с разборками на ринге а? а то у нас тут пара миллиардеров уже собираются смахнуться, ещё не хватает пары гитаристов на ринге )
9 июл 2023
Klawd Air
dark_medieval_times, только пусть гитарами друг друга пиздошат.:)
Like!1
9 июл 2023
dark_medieval_times
Klawd Air, вариант ) гитара тоже ударный инструмент ))
9 июл 2023
olly71
dark_medieval_times, у Мастейна там по восточным единоборствам даже какой то дан был да и без этого он рос на улице и пиздиться умел а Янг он больше по бабам ходок так что на него я бы не поставил в этом махаче.
Like!1
9 июл 2023
dark_medieval_times
olly71, а да точно я забыл немного, что рыжий у нас ходил на обучение по борьбе, ну в таком случае да рыжий в выйгрыше получается ) но я б посмотрел на это зрелище ))
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9 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, кстати, Дэйв не рассказывал, почему стал заниматься БЖЖ? Вроде он и так тертый калач по уличным передрягам (ну, так он заявляет), зачем ему это? Хотел технично бросить Ульриха со сцены с прогиба?
Like!1  Dislike!1
9 июл 2023
olly71
Вашингтон Ирвинг, вроде там его восточная философия воина привлекала тогда . Вообще в начале 1990х он много чем увлекался как просил наркоту . и с парашютом прыгал и ведущим на мтв работал.
9 июл 2023
father
olly71, ну если Янг просто трахнет Мастейна, то тогда это шоу точно превзойдёт по крутости видос с дрочащим Эллефсоном. Эх, и здесь Мастейн потенциально будет более успешен...
Like!1
9 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
father, потом Эллефсон скажет, что знал, что подобное случится, поэтому решил соскочить первым. Сцена с дрочкой была разыграна для поднятия шумихи вокруг его персоны для последующего продвижения the Lucid и Dieth.
9 июл 2023
Klawd Air
olly71, вот из-за этого я и предложил вариант махача на гитарах. Тогда у Янга шанс появится против единоборствующего Мастейна.
9 июл 2023
Aiming High
olly71, чтото Мастейн не стал показывать свое умение драться(с его слов,в чем я очень сильно сомневаюсь),когда Керри Кинг и Том Арайя в одном из интервью назвали его членососом)

Скажу сразу - ищи пруфы сам,мне фиолетово веришь ты мне или нет.
9 июл 2023
dark_medieval_times
Aiming High, ещё вспомнился момент где он(рыжый) с гитаристом Dissection Jon Nödtveidt чёт посрался, типа я не буду выступать на одной сцене с сатанистами, и отказался выступать.
9 июл 2023
olly71
dark_medieval_times, никто там ни с кем не срался . Просто там должен был быть совместный концерт или даже турне но когда Мастейну доложили его помощники что Jon Nödtveidt воинственный сатанист по жизни он просто дал команду выкинуть Dissection из разогрева Меги что и было сделано . он скорее всего об этом и забыл на следующий же день пока это не раздули журнашлюшки и Dissection. Но понятно шведам такой информационный повод было терять никак нельзя для поднятия свой значимости . Кстати после этого я их уважать и перестал хотя по музыке вполне добротная банда была.
9 июл 2023
dark_medieval_times
olly71, вот тут по подробней будет https://www.youtube.com/watch?v=WaLh5Icft10
у меня наоборот больше уважения Jon Nödtveidt вызывает, он прям говорил пошли поговорим мужски с глазу на глаз )
а и да очень жаль что в итоге Jon решил свести счёты с жизнью, так глядишь и дальше бы нас радовал хорошей музыкой, слишком рано он нас покинул
  Dislike!1
9 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
dark_medieval_times, с Нёдтвейдтом было бы очень опасно сраться, учитывая его биографию.
Like!1
9 июл 2023
ElectricRetard
>И в этом вся миссия Mustaine'a — распространять дезинформацию, ложь и обман.
А, не зря получается olly71 главный фанат Мастейна. Он просто следует заветам сладкого рыжего пирожочка :3
Like!4
9 июл 2023
R
Rutger
Нонейм, который берет интервью, гадит пуще Янга и вдогонку назвал Мастейна stupid-ом
9 июл 2023
Aiming High
А вот еще одно из интервью Янга,где он называет рыхего паталагическим лжецом)
https://dzen.ru/a/Y_Wmov0_g1k0CEic
9 июл 2023
olly71
Aiming High, достаточно вспомнить ЗА ЧТО Янг был уволен тогда в 1988 из Меги и всё сразу становится на свои места .
9 июл 2023
Aiming High
olly71, так зачем вспоминать? В этой ссылке Янг описывает те события.

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