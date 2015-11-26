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Megadeth

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5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
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Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH



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Гитарист WARRANT Erik Turned в рамках беседы с подкастом The Chuck Shute рассказал о том, что мог оказаться в MEGADETH:

«Когда мне было 16 лет, в округе Оранж была газета под названием "The Recycler", и там было объявление. Я никогда не слышал о Metallica в то время, но там было написано, что бывший гитарист из Metallica, создающий новую группу Megadeth, спрашивал, интересно ли кому-то к нему присоединиться. Так что я связался с Dave'ом (Mustaine'ом) через газету, по телефону или что-то в этом духе. И я поехал туда, вроде как это был Хантингтон-Бич, там была квартира его мамы или что-то вроде того, где он остановился. Я не знаю в чьей, я полагаю, это это была его мама. Я не знаю, я могу ошибаться. Но в любом случае я познакомился с ним, мы поговорили, и... Всё. Я так и не прошёл через это... Прослушивание — это иной уровень, чем просто джемовка с кем-то. Но спустя годы мы жили в одном и том же многоквартирном доме в Шерман Оукс. Я видел его несколько раз, как-то подошёл поговорить. И я напоминал ему об этой истории. И да — он всегда был суперкрут по отношению ко мне»

WARRANT Guitarist ERIK TURNER Looks Back On



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