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Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH



Гитарист WARRANT Erik Turned в рамках беседы с подкастом The Chuck Shute рассказал о том, что мог оказаться в MEGADETH:



«Когда мне было 16 лет, в округе Оранж была газета под названием "The Recycler", и там было объявление. Я никогда не слышал о Metallica в то время, но там было написано, что бывший гитарист из Metallica, создающий новую группу Megadeth, спрашивал, интересно ли кому-то к нему присоединиться. Так что я связался с Dave'ом (Mustaine'ом) через газету, по телефону или что-то в этом духе. И я поехал туда, вроде как это был Хантингтон-Бич, там была квартира его мамы или что-то вроде того, где он остановился. Я не знаю в чьей, я полагаю, это это была его мама. Я не знаю, я могу ошибаться. Но в любом случае я познакомился с ним, мы поговорили, и... Всё. Я так и не прошёл через это... Прослушивание — это иной уровень, чем просто джемовка с кем-то. Но спустя годы мы жили в одном и том же многоквартирном доме в Шерман Оукс. Я видел его несколько раз, как-то подошёл поговорить. И я напоминал ему об этой истории. И да — он всегда был суперкрут по отношению ко мне»







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