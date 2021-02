сегодня



Басист MEGADETH : «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»



Басист MEGADETH David Ellefson в разговоре с "Do You Know Jack?" обсудил перемены в цифровом пространстве:



«Музыкальный бизнес, и особенно это касается Интернета, мальчик, всё меняется каждые полгода — та скорость, с которой он развивается. Старые формулы и старая гвардия музыкального бизнеса — им был брошен вызов в 1990-х годах с Napster. Это был первый раз, когда злые рога Интернета подняли голову и сказали: "Эй, мы идём другим путём". И, конечно же, старая гвардия звукозаписывающего бизнеса, устроившаяся поудобнее в своей методологии, осталась позади. А те, кто адаптировался и попал на борт, — особенно Стив Джобс с Apple, в значительной степени сохранили пути для существующего музыкального бизнеса. Но со времён iTunes появились Spotify и сервисы цифрового стриминга, YouTube и всё такое. Цифровые платформы, даже для телевидения... Я смотрю [шоу Netflix] "Кобра Кай" [которое рассказывает о взрослой жизни хулигана "The Karate Kid" Джонни Лоуренса спустя 34 года после событий кинофраншизы 80-х годов]. Netflix устраивал вечеринку, и актёр Ральф Маччио сказал: "Ко мне часто обращались с просьбой снять ещё один фильм "Малыш-каратист", и он сказал, что всё шло хорошо, показы бы были — он опытный актёр; он был в бизнесе в течение многих лет, но он сказал: "Послушайте, с появлением этих цифровых платформ нам нет никакой нужды пытаться сделать какой-нибудь блокбастер. Мы можем сделать это в формате эпизодов, как на этой платформе».



David также заметил, что пандемия привела к резкому росту потребления цифрового контента по всем жанрам и платформам, что является очень обнадёживающим показателем для создателей и провайдеров контента:



«Боже, благослови цифровые платформы, которые были с нами во время пандемии, что у нас были некоторые альтернативы. Потому что кассовый кинотеатр, мальчик, пострадал так же сильно, как и концертный бизнес. И я думаю, что когда всё это снова вернётся в строй, выглядеть это будет совсем по-другому. Даже концертный бизнес — будет какое-то социальное дистанцирование и ограниченное количество мест для гостей, теперь нам придётся кое над чем поработать. Плюс они говорят, COVID теперь с нами навсегда. Надеюсь, мы сможем его побороть и сможем в этом году справиться с этим лучше, чем в прошлом. Но сами понимаете, он тут, он никуда не делся, это что-то вроде гриппа. Нам всегда придётся держать это в голове, и я очень надеюсь, что дальше всё пойдет на спад, иначе все крупные сборища вновь станут первыми, что будет отменено. И это влияет на всю нашу жизнь, на тех из нас, кто даёт живые выступления. Но что касается меня, то книги, фильмы, цифровые платформы — это путь вперёд».













