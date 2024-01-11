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KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH



В новом интервью для Guitar World гитарист Kiko Loureiro, объявивший о своём уходе из MEGADETH в сентябре прошлого года, рассказал, что он рекомендовал Dave'y Mustaine'y официально заменить его одним из своих предшественников — Marty Friedman'ом. В итоге это место досталось финскому гитаристу Teemu Mäntysaari, который был принят в MEGADETH в ноябре прошлого года после того, как сначала временно подменял Loureiro.



Kiko, в частности, сказал:



«На самом деле я сказал менеджменту и Dave'y, что вернуть Marty было бы здорово. Я понятия не имею, обсуждали ли они это между собой и с ним, но я действительно говорил об этом. Но опять же, у меня нет никаких идей на этот счёт, и я не хочу ничего усложнять».



Loureiro рассказал, что за девять лет работы в группе его тепло принимали фанаты MEGADETH:



«Поклонники никогда не говорили обо мне ничего плохого и не жаловались, что было удивительно. Но я и сам фанат группы, и я всегда понимал, что Марти был причастен к созданию культовых альбомов "Rust In Peace" и "Countdown To Extinction". Я понимал, что Marty помог создать этот звук и стиль. С того момента, как я присоединился к MEGADETH, я знал, что фанаты могут выразить мне свою любовь, но я никогда не завоюю их сердца как Marty».





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