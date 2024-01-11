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Megadeth

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KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH



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В новом интервью для Guitar World гитарист Kiko Loureiro, объявивший о своём уходе из MEGADETH в сентябре прошлого года, рассказал, что он рекомендовал Dave'y Mustaine'y официально заменить его одним из своих предшественников — Marty Friedman'ом. В итоге это место досталось финскому гитаристу Teemu Mäntysaari, который был принят в MEGADETH в ноябре прошлого года после того, как сначала временно подменял Loureiro.

Kiko, в частности, сказал:

«На самом деле я сказал менеджменту и Dave'y, что вернуть Marty было бы здорово. Я понятия не имею, обсуждали ли они это между собой и с ним, но я действительно говорил об этом. Но опять же, у меня нет никаких идей на этот счёт, и я не хочу ничего усложнять».

Loureiro рассказал, что за девять лет работы в группе его тепло принимали фанаты MEGADETH:

«Поклонники никогда не говорили обо мне ничего плохого и не жаловались, что было удивительно. Но я и сам фанат группы, и я всегда понимал, что Марти был причастен к созданию культовых альбомов "Rust In Peace" и "Countdown To Extinction". Я понимал, что Marty помог создать этот звук и стиль. С того момента, как я присоединился к MEGADETH, я знал, что фанаты могут выразить мне свою любовь, но я никогда не завоюю их сердца как Marty».



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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11 янв 2024
olly71
Если бы было так просто и зависело только от Мастейна . Фридмана звали вернутся в 2004 и в 2015 году но он либо отказывался либо ставил невыполнимые условия . Неужели Кико об этом не знает ? Он же был довольно дружен с Мастейном.
11 янв 2024
N
Nepalcev
olly71, , Кико просто живет в сегодня, что, сука, да, странно...
Видимо, как психически здоровый человек. Или как профессионал, а не праздный читатель горячих и жареных новостей.
Предложил вместо себя самую очевидную замену. Скорее, озвучил мечту, как фанат группы.
Тем более, что недавно у Меги были совместные выступления с Марти, мало ли что у стариков там ёкнуть могло...

Не зашло - значит да, с Марти не ёкнуло. Предложил другой, рабочий вариант. Тот прокатил на удивление быстро.
Теему же на постоянку взяли, судя по Архивам? Что там мировая закулиса говорит по этому поводу?
Like!3
11 янв 2024
гладиатор
Марти тащил Мегадет. Без него музыка группы резко просела и уже не восстановилась. Собственно, главная кадровая потеря в Меге - это Марти. Будь Дейв умнее, он бы зубами вцепился в него и не позволил уйти. Но характер примадонны взял верх.
11 янв 2024
Darkside.ru MemberStarbreaker
гладиатор, "он бы зубами вцепился в него и не позволил уйти"

напялил бы школьную форму, заплел две рыжие косички и начал сочинять песни про кавай-тентакль?
Like!1
11 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker, «либо мы переключаемся на запись саундтреков для танцевальных автоматов, либо я ухожу»
Like!1
11 янв 2024
гладиатор
Starbreaker, насколько мне известно, Мастейн и не пытался замотивировать Марти остаться. Собственно, об этом и говорю: большая ошибка.
11 янв 2024
N
Nepalcev
гладиатор, каким образом? Гипс сняли - клиент уехал. Что непонятного-то до сих пор?))
11 янв 2024
R
Rutger
Ну да, вернуть Фридмана, и растинписы и каунтдауны с юфаназиями впридачу опять посыпятся на головы фэнов. Марти конечно полезный был человек, солячки там годные, все дела, но позже был сильно переоценен. Его почему-то намертво связали с лучшими годами Мастейна как композитора, в качестве первопричины.
Всерьез предлагать его вернуть, как замену себе, да еще лично самому Рыжему, да еще будучи участником группы целых 9 лет - кретинизм на уровне вконтактиков. Кико прям упал под плинтус.
11 янв 2024
гладиатор
Rutger, "Марти конечно полезный был человек, солячки там годные, все дела, но позже был сильно переоценен. Его почему-то намертво связали "

Почему-то связали? Действительно странно. Может быть потому что он лучший композитор и гитарист которые когда-либо были в Меге. Это Дейв сильно переоценен как композитор и гитарист. В 90-х Марти вытянул Мегу музыкально. Какой резкий спад в творчестве наступил с его уходом. По сути, это был конец группы, потом был реанимирован труп в виде проекта одного человека. Этот зомби даже сейчас что-то выпускает.

Но все внимание к Меге теперь висит на интересе людей к чехарде составов, с надеждой каждый раз "а может Марти?", скандалам и длинному языку Дейва, при каждом случае повторяющем: "А вот когда-то я был в самой МЕТАЛЛИКЕ! Я ТАМ БЫЛ!" Что автоматом обеспечивает ему громкие заголовки.
11 янв 2024
father
гладиатор, что-то Фридман сольно ничего такого и не записал, как и все, кто играл раньше в Меге. Дровер с Бродериком только наскребли какой-то адекватный материал на один слушабельный альбом (второй уже ни о чём), да и всё, Бродерик снова вернулся на позицию наёмного сессионщика, музыка которого нахуй никому не требуется. А сама Мега и гострайтеров не гнушалась никогда.
11 янв 2024
P
Petrovich Sexyy
гладиатор, ты просто хейтер Мегадэт и Дэйва! Но ничего, Рыжий назло хейтерам продолжает сочинять шыдевры, тасовать состав и вспоминать как придумал Металлику!
11 янв 2024
R
Rutger
гладиатор, трупы - дело вкуса. По мне, так Герой меньший труп, чем Криптик с гениальным Марти, например. И, кстати, из двух культовых альбомов, которыми восторгается Кико в связи с Фридманом, на RIP его вообще нет в авторах\соавторах, в CTE участие незначительно. Это потом он начал активно Рыжего разлагать "правильной музыкой", но Кико не в курсе видать.
11 янв 2024
гладиатор
Rutger, герой - дно донное. Криптик, и даже слабейший альбом с Марти - Риск уделывают это позорище. Марти привнес не только риффы, но и мелодику и соло, за это нет кредитов, т.е. авторство не указывается. Дуэт Фридман-Мастейн был лучшим в истории группы. Но Дейв умудрился просрать его.

Потом были гитаристы-виртуозы, технари - все на голову выше Мастейна. Но все уже не то.

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