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Megadeth

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25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES
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Видео с выступления MEGADETH



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Видео с выступления MEGADETH, состоявшегося в The Woodlands, Texas, доступно для просмотра ниже:

01. Hangar 18

02. Wake Up Dead

03. In My Darkest Hour

04. Sweating Bullets

05. Trust

06. Conquer Or Die!

07. Dystopia

08. Symphony Of Destruction

09. Peace Sells

10. Holy Wars... The Punishment Due

Watch Front-Row Video Of MEGADETH's Concert In Houston











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


25 авг 2021, 18:36		слышно хреновато но ангар нетленка


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