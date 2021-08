сегодня



Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, состоявшегося в The Woodlands, Texas, доступно для просмотра ниже:



01. Hangar 18



02. Wake Up Dead



03. In My Darkest Hour



04. Sweating Bullets



05. Trust



06. Conquer Or Die!



07. Dystopia



08. Symphony Of Destruction



09. Peace Sells



10. Holy Wars... The Punishment Due

























( 1 ) просмотров: 535