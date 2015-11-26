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Лидер MEGADETH : «Marty был в группе дольше, чем хотел, а я его удерживал дольше, чем нужно»



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в недавнем разговоре с радиостанцией KILO 94.3 из Колорадо обсудил споры о соло Marty Friedman'а в песне "Breadline", которая спровоцировала его уход из коллектива.



«Мы с Marty двигались в разных направлениях, и наши пути в итоге разошлись. Конечно, сейчас мы друзья, и мне всегда нравилось, как он играет, но он хотел заниматься чем-то другим. Мне следовало тогда сказать: "Окей, давай остановимся, я найду нового гитариста, а ты иди своей дорогой". Но вместо этого он пробыл в группе дольше, чем того хотел, и, мне кажется, я удерживал его куда дольше, чем следовало.



Если бы "Risk" записывался не с Marty, а с кем-нибудь другим, он мог бы стать совсем другой пластинкой. Думаю, последней соломинкой, сломавшей спину верблюду, стал тот факт, что лейбл и менеджмент убрали из песни "Breadline" соло Marty, и поставили вместо него моё. Он из-за этого просто взбесился. Так это всё и закончилось... Довольно грустно. Мне нравится Marty. Я сказал [лейблу]: "Есть три варианта, как решить проблему с тем, что вам не понравилось соло Marty на "Breadline". Вы либо его просто заглушаете и делаете так, чтобы Marty вернулся, либо я сделаю это сам". И они ответили: "Он не вернётся. Мы не будем платить, чтобы он вернулся. А соло здесь в любом случае нужно, и, значит, записать его придётся тебе". Я сказал: "Ладно, я запишу его, но вы должны будете ему всё объяснить".



И вот когда мы слушали финальный микс... Мы тогда все вместе летели назад в Нэшвилл. Он сидит, весь такой в радостном предвкушении, готовый услышать своё соло на "Breadline", потому что ему очень нравилась сама эта песня и особенно соло, которое он для неё сочинил. Это было действительно очень красивое соло, но оно просто не подходило [всему остальному]. И вот когда наступил тот самый момент, и он услышал моё соло вместо своего, я обернулся и посмотрел на Marty. На его лице натурально были слёзы. Я подумал: "Ах вы, ублюдки, вы так ничего ему и не сказали". Этим всё и кончилось. Для Marty это стало последней каплей. Он ушёл. И хоть физически он остался — но с нами было лишь его тело, душа же была уже где-то далеко».











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