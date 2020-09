сегодня



Лидер MEGADETH : «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»



Лидер MEGADETH Dave Mustaine, занимающийся промоушном книги "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece", в одном из разговоров коснулся темы Chris'a Poland'a, подавшего в суд на группу за переиздание 2004 года альбома "Rust In Peace", в который вошли демо-записи с его участием:



«Chris Poland, как бы мне ни был противен этот парень, всегда был отличным гитаристом, и я хотел дать ему шанс тогда, в 2004 году, когда мы делали переиздания "Peace Sells" и "Rust In Peace", и я хотел убрать эту песню с "Rust In Peace". Он ввязался в неприятный судебный процесс, и это закончило какие-то дружественные отношения. И я подумал: "Боже, это же так бессмысленно".



Там, где мы жили, были небольшие горы, и я как-то сказал, что я скорее куплю этот кусок дерьма, чем продам дружбу с Chris'ом, и я был так огорчен, когда всё это случилось. Потому что я считал, что это так здорово, что он был на этой записи. Когда люди говорят: "Эй, слышите, он звучит как Marty Friedman". Э нет, это Marty Friedman так звучит, потому что изначально это сделал Chris».



В 2004 году Poland или его менеджмент и адвокаты подали иск против Mustaine'a за то, что тот включил три демо-записи в переиздание "Rust In Peace" без разрешения Chris'a. По сообщению вебмастера официального сайта, Dave решил это сделать, потому что думал, что Chris «будет благодарен за промоушн и лишний раз перед ним снимут шляпу за то, что фанаты наконец-то узнают, как Marty оказался под влиянием тех, кто был до него». Chris также пытался обвинить Dave'a в том, что тот его оклеветал и назвал вором, однако адвокат Chris'a «отозвал все претензии после того, как ему стало известно, что Chris забрал оборудование группы и продал его ради покупки наркотиков».



В итоге Chris получил 9 500 долларов, и на этом дружба Dave'a и Chris'a закончилась.



В 2018 году Poland обсудил эти претензии в одном из интервью:



«Когда я работал над "The System Has Failed", [Dave] работал над демо для переиздания "Rust In Peace". И мне ничего не заплатили, но я об этом не знал до выхода. Я такой: "Так, минуточку, — мне за это же не заплатили". И я пытался дозвониться до Dave'a десятки раз, и никакого ответа на было. Потом я звонил десятки раз его менеджеру, и он не перезванивал. В последний раз я оставил сообщение: "Эй, чувачок. Если не перезвонишь, я звоню адвокату, и мы начинаем разбираться со всем этим". Менеджер перезвонил и начал наезжать: "Ты сыграл там пару соло, и дальше-то что?" И я ему ответил: "Что ты имеешь в виду под "и дальше что?". "Ну ладно, Dave думал, что ты это хочешь ради поклонников". И я ответил: "Хорошо, а все остальные на демо играли тоже ради поклонников? Или им всё-таки заплатили?" На что он мне ответил: "Chris, да дело-то не в этом". А я возразил: "Послушай, у нас есть предмет обсуждений. Я не собираюсь отступать. Мне импонируют фанаты, но я просто не собираюсь это делать. Если все получают со всего этого роялти, я тоже хочу". Я хочу, чтобы все знали, что это не был дурацкий иск, ничего подобного. Я предпринимал все возможные варианты для того, чтобы разрешить ситуацию, а они меня просто игнорировали».













