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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine, занимающийся промоушном книги "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece", в одном из разговоров коснулся темы Chris'a Poland'a, подавшего в суд на группу за переиздание 2004 года альбома "Rust In Peace", в который вошли демо-записи с его участием:

«Chris Poland, как бы мне ни был противен этот парень, всегда был отличным гитаристом, и я хотел дать ему шанс тогда, в 2004 году, когда мы делали переиздания "Peace Sells" и "Rust In Peace", и я хотел убрать эту песню с "Rust In Peace". Он ввязался в неприятный судебный процесс, и это закончило какие-то дружественные отношения. И я подумал: "Боже, это же так бессмысленно".

Там, где мы жили, были небольшие горы, и я как-то сказал, что я скорее куплю этот кусок дерьма, чем продам дружбу с Chris'ом, и я был так огорчен, когда всё это случилось. Потому что я считал, что это так здорово, что он был на этой записи. Когда люди говорят: "Эй, слышите, он звучит как Marty Friedman". Э нет, это Marty Friedman так звучит, потому что изначально это сделал Chris».

В 2004 году Poland или его менеджмент и адвокаты подали иск против Mustaine'a за то, что тот включил три демо-записи в переиздание "Rust In Peace" без разрешения Chris'a. По сообщению вебмастера официального сайта, Dave решил это сделать, потому что думал, что Chris «будет благодарен за промоушн и лишний раз перед ним снимут шляпу за то, что фанаты наконец-то узнают, как Marty оказался под влиянием тех, кто был до него». Chris также пытался обвинить Dave'a в том, что тот его оклеветал и назвал вором, однако адвокат Chris'a «отозвал все претензии после того, как ему стало известно, что Chris забрал оборудование группы и продал его ради покупки наркотиков».

В итоге Chris получил 9 500 долларов, и на этом дружба Dave'a и Chris'a закончилась.

В 2018 году Poland обсудил эти претензии в одном из интервью:

«Когда я работал над "The System Has Failed", [Dave] работал над демо для переиздания "Rust In Peace". И мне ничего не заплатили, но я об этом не знал до выхода. Я такой: "Так, минуточку, — мне за это же не заплатили". И я пытался дозвониться до Dave'a десятки раз, и никакого ответа на было. Потом я звонил десятки раз его менеджеру, и он не перезванивал. В последний раз я оставил сообщение: "Эй, чувачок. Если не перезвонишь, я звоню адвокату, и мы начинаем разбираться со всем этим". Менеджер перезвонил и начал наезжать: "Ты сыграл там пару соло, и дальше-то что?" И я ему ответил: "Что ты имеешь в виду под "и дальше что?". "Ну ладно, Dave думал, что ты это хочешь ради поклонников". И я ответил: "Хорошо, а все остальные на демо играли тоже ради поклонников? Или им всё-таки заплатили?" На что он мне ответил: "Chris, да дело-то не в этом". А я возразил: "Послушай, у нас есть предмет обсуждений. Я не собираюсь отступать. Мне импонируют фанаты, но я просто не собираюсь это делать. Если все получают со всего этого роялти, я тоже хочу". Я хочу, чтобы все знали, что это не был дурацкий иск, ничего подобного. Я предпринимал все возможные варианты для того, чтобы разрешить ситуацию, а они меня просто игнорировали».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

НELLECTOR


17 сен 2020, 13:24		Оказывается, Николай Василич Гоголь ещё 200 лет написал сказ про то, как Крис Поланд своими демо(ми) торговал.
"Мёртвые Души". В роли Коробочки - Крис Поланд. В роли Чичикова - Мустейн.

— На все воля Божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши, — против мудрости Божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?
— Кого, батюшка?
— Да вот этих-то всех, что умерли.
— Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.
— Ну, да не о живых дело; Бог с ними. Я спрашиваю мертвых.
— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят.
— Послушайте, матушка... эх, какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?
— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает — мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.
— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?
— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся...
— Я дивлюсь! Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади вы пропадом со всей вашей деревней!.....

michael777


17 сен 2020, 15:22		"Все группы распадаются из-за двух вещей - из-за баб и из-за денег" (с) Шахрин.

AnyMetalYouLike


17 сен 2020, 15:35		Мастейн конечно тот ещё фрукт, но Поланд судя по всему с ним на одной ветке сока набирался.


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