7 окт 2023



Лидер MEGADETH хвалит новенького



В новом интервью Шэгги с радиостанций 94,9 и 104,5 The Pick в Айдахо-Фолс, штат Айдахо, лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о новом гитаристе Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND). Teemu заменяет в туре Kiko Loureiro, который в прошлом месяце объявил, что не будет участвовать в текущем отрезке тура MEGADETH "Crush The World", чтобы остаться дома со своими детьми в Финляндии. По поводу последней смены гитариста Dave сказал:



«В настоящее время ситуация с гитаристом следующая: наш нынешний гитарист — человек по имени Teemu Mäntysaari, а нашим постоянным гитаристом был Kiko Loureiro, но у Kiko возникли некоторые проблемы. Он остался дома, и на его место пришёл Teemu, и люди просто ошеломлены происходящим, потому что у нас очень хорошее взаимодействие на сцене».



По словам Mustaine'a, в результате смены гитариста MEGADETH смогли немного изменить свой сет-лист:



«Есть куча песен из нашего каталога, которые мы играем, а также куча новых песен. Мы смогли добавить несколько песен в сет, потому что Teemu был фанатом металла. Kiko вырос не в металлической среде... Например, на концерте, который мы давали пару вечеров назад, мы открыли выступление песней "Hangar 18", а затем сыграли "Mechanix". Мы никогда не делали этого раньше, так что это довольно тяжёлое начало. И мы добавили второй трек из нового альбома — "Soldier On!", и готовимся добавить третий.



Но это турне закончится через пару дней, и после него начнётся подготовка к следующему году. Нас ждет ещё один очень хороший тур в Штатах».







+2 -1



( 3 ) просмотров: 560