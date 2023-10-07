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Megadeth

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|||| 7 окт 2023

Лидер MEGADETH хвалит новенького



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В новом интервью Шэгги с радиостанций 94,9 и 104,5 The Pick в Айдахо-Фолс, штат Айдахо, лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о новом гитаристе Teemu Mäntysaari (WINTERSUN, SMACKBOUND). Teemu заменяет в туре Kiko Loureiro, который в прошлом месяце объявил, что не будет участвовать в текущем отрезке тура MEGADETH "Crush The World", чтобы остаться дома со своими детьми в Финляндии. По поводу последней смены гитариста Dave сказал:

«В настоящее время ситуация с гитаристом следующая: наш нынешний гитарист — человек по имени Teemu Mäntysaari, а нашим постоянным гитаристом был Kiko Loureiro, но у Kiko возникли некоторые проблемы. Он остался дома, и на его место пришёл Teemu, и люди просто ошеломлены происходящим, потому что у нас очень хорошее взаимодействие на сцене».

По словам Mustaine'a, в результате смены гитариста MEGADETH смогли немного изменить свой сет-лист:

«Есть куча песен из нашего каталога, которые мы играем, а также куча новых песен. Мы смогли добавить несколько песен в сет, потому что Teemu был фанатом металла. Kiko вырос не в металлической среде... Например, на концерте, который мы давали пару вечеров назад, мы открыли выступление песней "Hangar 18", а затем сыграли "Mechanix". Мы никогда не делали этого раньше, так что это довольно тяжёлое начало. И мы добавили второй трек из нового альбома — "Soldier On!", и готовимся добавить третий.

Но это турне закончится через пару дней, и после него начнётся подготовка к следующему году. Нас ждет ещё один очень хороший тур в Штатах».




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7 окт 2023
WahrandPhain
и люди просто ошеломлены происходящим,

опять болгары восхитились, не надоело это)?
8 окт 2023
N
Nihel
Бывает сменится музыкант в группе, вроде не ключевой человек, а звучит команда, да и смотрится совсем иначе. А вот в мегадесе (после ухода фридмана и мензы) всё время кого нибудь выгоняют, потом берут самых классных, каких никогда раньше не было. Потом возвращают тех кого выгнали, заявляя, что он всё же круче предидущего который был круче крутого. А нифига не меняется, ни в студии ни на сцене.

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