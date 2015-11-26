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Басист MEGADETH : «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»



Басисту MEGADETH David'y Ellefson'y в одной из недавних бесед был задан вопрос о том, насколько хороши должны быть его темы, чтобы они попали в альбом, на что он ответил:



«Думаю, что вы можете это услышать и увидеть в списке песен — там, где указано авторство, особенно во времена "Countdown To Extinction", "Youthanasia" и "Cryptic Writings". И всё потому, что тот состав был вместе на нескольких пластинках, мы начали понимать, как работать вместе. И это очень важная составляющая — умение работать вместе как группа.



У каждого есть свои сильные стороны, у каждого есть свои слабые стороны, и я полагаю, что если в какой-то степени использовать сильные стороны каждого, то можно услышать лучшее из лучшего, и это всегда именно то, чего ты хочешь добиться и что хочешь сделать в любой команде, и, конечно же, в нашей группе.



Скажу честно: что касается MEGADETH, то Dave [Mustaine, гитара/вокал] пишет потрясающие риффы. Нам не нужны три автора риффов. Он пишет одни из лучших риффов в мире. Я тоже пишу хорошие риффы, но если они звучат как Dave... У нас с ним всегда была поговорка: "Если мы оба во всём согласны, то один из нас не нужен". Иногда нужен конфликт, потому что он представляет собой иной способ взглянуть на что-то.



Я пытаюсь привнести в MEGADETH то, что другие ребята не сделали бы, скажем так. Я могу предложить какую-нибудь акустику, арпеджированную штуку, я могу предложить какую-то вокальную идею, может, тексты. Так что я пытаюсь дать то, что традиционно не является тем, что, может быть, Dave или Kiko [Loureiro, гитара] придумают, или Dirk [Verbeuren, барабаны], если говорить о нынешнем составе. Потому что это та часть, которой нет у MEGADETH без меня. И я считаю, что если мы останемся на выбранной нами траектории, а мы всегда говорим здесь, в Team Ellefson: "Оставайся на своей траектории, делай то, что ты делаешь, и будь крут в том, что ты делаешь на выбранном пути" — вот тогда ты и улучшаешь звучание команды, находясь там, где нужно».













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