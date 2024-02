сегодня



MARTY FRIEDMAN не выступит с MEGADETH в Аргентине



Лидер MEGADETH опроверг слухи о том, что MARTY FRIEDMAN выступит с командой в Аргентине. Ранее Dave пообещал "некий сюрприз" на этом выступлении:



«Нет, этого не случится. Он не будет играть с нами. Я могу пообещать вам, что этого не случится. Хотя, заметьте, я люблю Marty, и мы отлично проводили время, играя вместе. Я хочу дать понять, что в этом нет ничего плохого, просто этого не произойдет»









Argentina fans, you all have been asking and we heard you… We’re excited to announce that we will be bringing a third show from the #CrushTheWorldTour to you on April 16th. Tickets go on sale Wednesday at 10am local! https://t.co/B2L1a3NdBZ pic.twitter.com/q0DO2n9r6s







View this post on Instagram

















