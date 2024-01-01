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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
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Megadeth

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MARTY FRIEDMAN не выступит с MEGADETH в Аргентине



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Лидер MEGADETH опроверг слухи о том, что MARTY FRIEDMAN выступит с командой в Аргентине. Ранее Dave пообещал "некий сюрприз" на этом выступлении:

«Нет, этого не случится. Он не будет играть с нами. Я могу пообещать вам, что этого не случится. Хотя, заметьте, я люблю Marty, и мы отлично проводили время, играя вместе. Я хочу дать понять, что в этом нет ничего плохого, просто этого не произойдет»

Argentina fans, you all have been asking and we heard youвЂ¦ WeвЂ™re excited to announce that we will be bringing a third show from the #CrushTheWorldTour to you on April 16th. Tickets go on sale Wednesday at 10am local! https://t.co/B2L1a3NdBZpic.twitter.com/q0DO2n9r6s








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