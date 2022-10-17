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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Megadeth

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17 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года

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|||| 17 окт 2022

Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года



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Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS, состоявшегося в Ноттингеме третьего июня 1993 года, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Skin O' My Teeth"
"Wake Up Dead"
"Liar"
"Hangar 18"
"Countdown To Extinction"
"Foreclosure Of A Dream"
"This Was My Life"
"Lucretia"
"Sweating Bullets"
"In My Darkest Hour"
"Hook In Mouth"
"The Conjuring"
"Ashes In Your Mouth"
"Holy Wars... The Punishment Due"
"Peace Sells"

VIC AND THE RATTLEHEADS aka MEGADETH - Full 1993 Concert Super Enhanced With HD Audio; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 окт 2022
o
olly71
Первый концерт в Европе после того как 02/17/93 Мастейн почти умер вернее он даже был мёртв в течении пары минут но откачали.

просмотров: 389

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