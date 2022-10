17 окт 2022



Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года



Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS, состоявшегося в Ноттингеме третьего июня 1993 года, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Skin O' My Teeth"

"Wake Up Dead"

"Liar"

"Hangar 18"

"Countdown To Extinction"

"Foreclosure Of A Dream"

"This Was My Life"

"Lucretia"

"Sweating Bullets"

"In My Darkest Hour"

"Hook In Mouth"

"The Conjuring"

"Ashes In Your Mouth"

"Holy Wars... The Punishment Due"

"Peace Sells"







