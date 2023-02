сегодня



Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал



В новом интервью Джеффу Гаудиози из MisplacedStraws.com Jeff Young ответил на вопрос, получили ли он и David Ellefson какие-либо отзывы от лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a об их новой группе KINGS OF THRASH или их недавних концертах:



«Мы ничего такого не получали, и нас это не волнует и не беспокоит. Это выгодно для всех нас, включая [Mustaine'a], потому что у кого права на песни, которые KINGS OF THRASH исполняют в рамках программы "Best Of The West... Live At The Whisky A Go Go"? Ни я, ниDavid Ellefson, ни кто-либо из [других участников] KINGS OF THRASH. Так что [Mustaine] делает на этом деньги».



Когда Гаудиози заметил, что MEGADETH в основном игнорируют материал первых трёх альбомов на своих концертах, Jeff сказал:



«Они не играют эти песни, потому что они не могут их сыграть. Mustaine не может их играть и петь. Я не придираюсь. Это просто факт. Он едва может играть и петь то, что они делают, те же десять песен каждый вечер».







