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*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
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Megadeth

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|||| 18 ноя 2022

Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH



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Amazon представили интерпретацию композиции JUDAS PRIEST от MEGADETH — она доступна на Amazon Music.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 ноя 2022
R
Rutger
Певец подвел. Хотел соригинальничать, получился чахоточный хрип. Пел бы своим обычным "вокалом", как на альбоме.
18 ноя 2022
n
nkatsy
Не их стилистика, как по мне.

просмотров: 1861

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