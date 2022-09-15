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Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»



В новом интервью Нику Боукотту из Sweetwater лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о своём процессе сочинения песен:



«Мне нравится подходить к сочинению песен как можно более органично, чтобы как следует поработать над мелодией. И мне гораздо проще спеть что-то поверх неё, потому что я не рождён для пения. Я думаю, что я родился, чтобы играть на гитаре, но я не думаю, что я родился, чтобы петь. И есть много людей, которые скажут: "Мы согласны с этим". [Смеётся]».



Когда Боукотт отметил, что вокал Mustaine'a мгновенно узнаваем, Dave ответил:



«Да. Похоже на правду. Самое забавное, что до того, как у меня обнаружили рак горла в 2019 году, у меня было много проблем с голосом. А потом появился рак, я прошёл курс лечения, вылечился, а затем мне пришлось заново учиться петь, что было очень странно, потому что это всё равно что заново учиться говорить. Я думаю, что здесь [показывает на область шеи] есть много вещей, которые словно испортились от этого процесса, потому что через вас пропускают лучи света, которые расщепляют что-то внутри. И у меня было девять... Я думаю, это было девять доз химиотерапии и 32 сеанса радиотерапии. Это много, очень много. И когда я начал петь в последнем туре, мне это удавалось не очень хорошо, но желание петь лучше присутствовало, потому что я чувствовал себя лучше. И вы будете удивлены, когда почувствуете себя хорошо, как сильно вам захочется сделать это. И я слышал от Kiko [Loureiro, гитариста MEGADETH] — он жил со мной некоторое время во время записи "Dystopia" — что если каждый день становиться на один процент лучше, то пройдёт всего сто дней, и ты полностью изменишься и станешь новым. И я подумал: "Это здорово". И тогда я начал удваивать свои тренировки и занятия, лучше заботиться о себе и понемногу узнавать о том, что не так с моим голосом. Я связался с Tom'ом [Keifer'ом] из CINDERELLA [который преодолел парез голосовых связок, состояние, которое обычно приводит к концу карьеры профессионального певца], он очень хороший парень. И мы были бы заклятыми врагами в 80-х, верно?»







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