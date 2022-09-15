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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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*

Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»



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В новом интервью Нику Боукотту из Sweetwater лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о своём процессе сочинения песен:

«Мне нравится подходить к сочинению песен как можно более органично, чтобы как следует поработать над мелодией. И мне гораздо проще спеть что-то поверх неё, потому что я не рождён для пения. Я думаю, что я родился, чтобы играть на гитаре, но я не думаю, что я родился, чтобы петь. И есть много людей, которые скажут: "Мы согласны с этим". [Смеётся]».

Когда Боукотт отметил, что вокал Mustaine'a мгновенно узнаваем, Dave ответил:

«Да. Похоже на правду. Самое забавное, что до того, как у меня обнаружили рак горла в 2019 году, у меня было много проблем с голосом. А потом появился рак, я прошёл курс лечения, вылечился, а затем мне пришлось заново учиться петь, что было очень странно, потому что это всё равно что заново учиться говорить. Я думаю, что здесь [показывает на область шеи] есть много вещей, которые словно испортились от этого процесса, потому что через вас пропускают лучи света, которые расщепляют что-то внутри. И у меня было девять... Я думаю, это было девять доз химиотерапии и 32 сеанса радиотерапии. Это много, очень много. И когда я начал петь в последнем туре, мне это удавалось не очень хорошо, но желание петь лучше присутствовало, потому что я чувствовал себя лучше. И вы будете удивлены, когда почувствуете себя хорошо, как сильно вам захочется сделать это. И я слышал от Kiko [Loureiro, гитариста MEGADETH] — он жил со мной некоторое время во время записи "Dystopia" — что если каждый день становиться на один процент лучше, то пройдёт всего сто дней, и ты полностью изменишься и станешь новым. И я подумал: "Это здорово". И тогда я начал удваивать свои тренировки и занятия, лучше заботиться о себе и понемногу узнавать о том, что не так с моим голосом. Я связался с Tom'ом [Keifer'ом] из CINDERELLA [который преодолел парез голосовых связок, состояние, которое обычно приводит к концу карьеры профессионального певца], он очень хороший парень. И мы были бы заклятыми врагами в 80-х, верно?»




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15 сен 2022
Lord Iscariah
Да, хоть не отрицаешь этого. Вокал у тебя реально дерьмо. У Папы Хэта надо было учиться
15 сен 2022
ElectricRetard
Lord Iscariah, а теперь представь песни Меги с вокалом Хэта и ужаснись какую ересь ты говоришь)
15 сен 2022
grgr
ElectricRetard, конечно, потому что дерьмовые песни Меги ничто не спасёт.
Like!2  Dislike!1
15 сен 2022
o
olly71
Lord Iscariah, на лбом музыкальном инструменте можно научится играть и чем сильно стараешься тем лучше играешь а голос даётся с рождением от бога и Дикинсон не молодец что унего такой голос ему просто повезло с ним родится а Мастейну не повезло так что ты пиздец как не прав. Именно поэтому с лета 1983 по январь 1984 Мегадет перепробовали минимум трёх вокалистов но ни с кем не сложилось и когда до концертов оставалось уже пару недель а вокалиста так и не было пришлось петь Мастейну потому что все остальные категорически отказывались. И кстати я слышал огромное количество каверов на Мегадет где пели вполне достойные вокалисты но все эти вавера были бледной копией оригиналов )))))))))
15 сен 2022
grgr
olly71, потому что достойным вокалистам сложно так дерьмово петь, как оригинал.
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