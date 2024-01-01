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Лидер MEGADETH: «Возможно, к концу этого года я буду готов приступить к записи нового материала»



Dave Mustaine в интервью OsvAlex Comunicación ответил на вопрос, думает ли он о новом материале:



«Сейчас мы не в туре. Мы готовимся к туру. Мы готовимся. Я также готовлю студию и все оборудование, готовлю ее к тому, чтобы начать сочинять. В данный момент я не пишу новую музыку, но я готовлюсь. И этот процесс - последние пару пластинок заняли немного больше времени, чем обычно, из-за кадровых проблем, переездов. пандемий, рака, всего того, что произошло. Я не думаю, что в этот раз с момента начала работы до ее завершения пройдет столько времени. Я чувствую, что у меня все еще есть талисман в руках. Возможно, к концу этого года я буду готов приступить к записи нового материала.



В перерывах между записями нужно жить, а мы сейчас живем так быстро, что мне приходится делать заметки, чтобы запомнить многое из того, что происходит в повседневной жизни. Я имею в виду, что мне приходится вести дневник своей жизни, чтобы потом оглянуться назад и сказать: "Черт, посмотри, что я там натворил, чувак. Это полное безумие!"»







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